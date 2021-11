Medusas, esponjas y peces del sur

CINCO NUEVAS especies, no propias de estas latitudes, fueron avistadas en los últimos años en aguas de A Mariña, según recoge la Rede de Observadores do Medio Mariño Galego, Redogal, dependiente de la Consellería do Mar.

Las nuevas especies son los peces seriola rivoliana y cynoscion regalis, vistos en aguas de O Vicedo; la esponja grantia compressa, en Xove; la corella eumyota, en Burela; la medusa pelagia noctiluca, en Barreiros, y el staurosoma parasiticum, en Ribadeo.

La seriola rivoliana se introdujo en A Mariña por un desplazamiento hacia el norte debido probablemente al aumento de la temperatura del agua y de las corrientes de sur hacia el norte. Capturado por primera vez en Galicia en marzo de 2005, es la especie de seriola más común en nuestras costas. Fue vista en O Vicedo.

El cynosion regalis es originario de la costa este norteamericana y, originariamente, su población se distribuía entre el norte de Florida, en Estados Unidos, y Nueva Escocia, en Canadá. Su presencia en aguas de la península Ibérica está documentada desde hace años en el estuario del Guadalquivir, donde mantiene poblaciones estables y ventas en lonja desde finales del 2015. Desde 2016, esta especie está presente en Galicia. En concreto, en las aguas de O Vicedo.

La corella eumyota es originaria del hemisferio sur y formaba parte de la población marítima de la Antártida, Nueva Zelanda, Suráfrica, Chile y el sur de Australia.

Esta especie fue observada por primera vez en Francia en el año 2002, extendiéndose posterior mente por todo el noroeste de Europa.

En Galicia, fue observada por primera vez ría de Vigo en noviembre de 2003. Posteriores estudios la localizaron en pantalanes de numerosos puertos deportivos de la ría de Vigo (Baiona, Vigo, Cangas, Moaña y Chapela), Pontevedra (Bueu), Corme-Laxe (Corme), A Coruña (A Coruña) y en Burela.

TRANSPORTE. Muchas de las nuevas especies marinas que llegan a la costa lucense lo hacen por los efectos del calentamiento global del planeta. Pero también hay otras formas de llegada como, por ejemplo, a través del transporte, según comenta Rafael Bañón Díaz, biólogo y creador de la red Redogal.

Según este investigador, algunas especies atisbadas en las costas gallegas vienen de Suramérica pero también hay otras que proceden del sudeste asiático y hasta de China y Japón.

A veces, estas especies aparecieron directamente en Galicia pero en otras ocasiones fueron introducidas primero en el Mediterráneo hasta llegar a las costas gallegas.

BATEAS. Las Rías Baixas es una de las zonas de Galicia donde se detecta una mayor incidencia de nuevas especies. Esto se debe, entre otras cosas, a los cultivos de bivalvos, lo que permite la importación de organismos adultos o de semilla para criar almejas u ostras, provenientes del Mediterráneo, según indica Rafael Bañón.

A su vez, el cambio climático está propiciando el desplaza

miento de especies tropicales "sobre todo, de costas africanas y mediterráneas" hacia Galicia.

PUERTOS. Otros factores que también influyen finalmente en las migraciones de poblaciones en el interior de la de especies nuevas a Galicia es la proliferación de grandes puertos en nuestra comunidad y a poca distancia, como son Vigo, A Coruña, Marín, Ferrol y Vilagarcía, "que mueven alrededor del millón y medio de toneladas anuales de mercancías", comenta Rafael Bañón, a los que se unen otros puertos con una fuerte actividad pesquera, como el de Celeiro, o con industrias conserveras y congeladoras como en el caso de Ribeira o A Pobra do Caramiñal. "El tráfico marítimo internacional generado en estos puertos representa un alto riesgo potencial para la entradas de especies exóticas en aguas de lastre o como incrustaciones en los cascos de los barcos", dice Rafael Bañón.

PISCIFACTORÍAS. Otro factor a tener en cuenta, en la llegada de nuevas especies, es el potente sector acuícola, "lo que propicia la introducción de especies de otras áreas para su cultivo o engorde", según Bañón.