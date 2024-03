Medio siglo dedicada a la Pascua

La vivariense Nina Gueimunde lleva 50 años colaborando con la Semana Santa de Viveiro, motivo por el que este año reconocen su trabajo en la revista Pregón. La noticia de este reconocimiento le causó sorpresa, dado que ni la organización de la celebración ni sus familiares le comentaron nada previamente. "No sé si fue mi hijo o la cofradía quien lo preparó, solo sé que la Xunta de Cofradías le pidió las fotos", reconoce Nina que explica que su marido, Antonio Rivera, inscribió en el anda el año en que salió por primera vez en procesión La Magdalena y ella mencionó en 2023 que se cumplía medio siglo.

Nina se muestra contenta por la mención pública a su trabajo. "Prefiero que me lo agradezcan ahora, porque aún puedo disfrutarlo. Pienso que muchos cofrades me reconocerán cuando recojan el libro", algo que podrán hacer en el salón multiusos durante la Semana Mayor.

Nina Gueimunde, junto a la colla que lleva la imagen de La Magdalena. EP

Nina recuerda que empezó a colaborar con la Pascua de la ciudad del Landro cuando Antonio quiso sacar la imagen citada, para lo que "se puso a hacer rifas y se acordó encargar un anda, que se hizo realidad en el año 1974. Entonces éramos jóvenes, estaba casi recién casada, pero ya tenía los tres hijos. Después me encargué de hacer los hábitos, las gualdrapas, que se hacían para tapar los palos del anda; de lavarlos, de tenerla siempre bien, y así hasta la fecha. También fui haciendo las calzas en colaboración con una amiga que murió, hicimos juntas todo lo que hay. Ahora me ocupo sola de La Magdalena, que sale en la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo, pero hay que ir buscando sustituto, porque estoy cansada. Todo lo llevo yo, colaboro en todo lo que puedo para engrandecer la Semana Santa".

Nina se emociona al hablar de la talla. "Es una procesión divina. Me da mucha pena dejarla, pero ya no puedo más, mis hijos ya me dicen que tengo que dejarlo. Es mucho trabajo, hay que planchar los trajes, los capuchones, hacer las calzas. Lo fui llevando siempre bastante bien". Añade que contemplar la procesión después "es una maravilla, pero hay mucho trabajo oculto porque son muchas imágenes".

Además de la labor como modista, participó con mantilla en la procesión del Prendimiento del Jueves Santo. "En aquella época no había gente para la presidencia ni para llevar el estandarte de la hermandad, por lo que llamaba a mi cuñada y a las amigas para que acompañasen detrás".

Rememora que su marido "sacó El Prendimiento por primera vez con dos amigos y siempre estuvo solo hasta que empezó a colaborar la juventud", que son los que llevan las riendas en la actualidad. "Teníamos que colaborar con los estandartes y la presidencia porque ellos iban tirando del carro", señala en alusión a cuando llevaban las tallas sobre ruedas por las calles del casco histórico.

Como muchos cofrades Nina está vinculada a otras cofradías. En su caso, lleva otros tantos años colaborando con la hermandad de La Santa Cruz. Realiza trabajos como costurera y es una de las planchadoras. "Empezamos hace diez días, porque hay que preparar 350 trajes y otros 150 para la cofradía del Rosario en Santa María. Con lo que más cuidado hay que tener es con el terciopelo, aunque ahora con las vaporetas se lleva bien, pero antes había que plancharlo en el aire, daba mucho trabajo", reconoce. La mayoría de los colaboradores tienen ya cierta edad, pero en los últimos años se están sumando jóvenes. "De momento no hay falta de gente, a ver si siguen colaborando así".

La evolución fue tremenda, a su juicio. "Cambió todo, desde los hachones hasta la vestimenta, ahora son muchos. Está todo muy cuidado, es una preciosidad. Ahora llevan La Magdalena 25 hombres, antes con 14 ya estaba, da gusto verla".