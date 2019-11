Medio Rural quiere abrir un debate amplio sobre los daños de los jabalíes

La creación de un colectivo que agrupa a los tecores de Galicia con el objetivo de ejercer una mayor presión sobre la Consellería de Medio Rural para conseguir que se modifique la actual ordenación se encontrará con una respuesta inicial basada en el reconocimiento de la propia conselleira, Ángeles Vázquez, de que es necesario ir a un nuevo escenario para reconducir este problema.

Sin embargo, la propia Vázquez comentó la semana pasada que no puede ser la Xunta de Galicia la que asuma en exclusiva la responsabilidad por los daños que generan los jabalíes e hizo una intervención en la que ya apuntó directamente cómo considera que deben repartirse los gastos que generan estos animales. Las diputaciones y los propios tecores son los que citó la responsable de Medio Rural de la Xunta.

Desde Ategal, como se denomina la nueva agrupación de tecores, indican que actualmente es muy complicado llegar hasta el Gobierno gallego si ellos mismos no se organizan "porque estamos nunha situación de que quen nos debería representar non o fai, así que nos atopamos con que non temos ningún tipo de voz no Parlamento galego, e polo tanto temos que velar nós polos nosos intereses", señalan sus directivos.

Por eso indican que su intención pasa por buscar un compromiso más firme del Ejecutivo autonómico que, recuerdan, "neste momento fai recaer sobre nós toda a responsabilidade deses danos, algo que non podemos asumir" y se preguntan "que pasaría se nós deixásemos de asumir a caza de cinco ou seis mil cabezas de xabarín ao ano. A ver como solucionaban iso entón".

La conselleira reconoció hace una semana tanto la magnitud del problema como sus características singulares y cómo estas fueron modificándose con el paso de los años, aunque rechaza de plano que sea el Gobierno gallego quien tenga que asumir de forma única cualquier acción futura o el pago de los daños generados.

La Diputación Provincial de Lugo, por el momento, no se pronunció al respecto de esas declaraciones de la conselleira Ángeles Vázquez, aunque tendrá que acabar haciéndolo porque hay un punto concreto que les tocará de lleno. Será cómo se afrontan los daños producidos por los jabalíes en accidentes de tráfico ocurridos en carreteras que son de competencia de dicho organismo provincial, el lucense en este caso.