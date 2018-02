La Consellería de Medio Rural mantendrá como mínimo un año más la prohibición de plantar patatas en esta comarca porque consideran que las medidas adoptadas para controlar la plaga de la polilla guatemalteca deben valorarse tras un plazo mínimo de dos años. Completan de este modo unas declaraciones del director general de Sanidad de la Producción Alimentaria del Gobierno Central, Valentín Almansa, en las que había dado por controlada la plaga.

Fuentes de Medio Rural sí que reconocen que las medidas que implantaron de control de la plaga surtieron efecto. Como ejemplo de ello utilizan las capturas de polilla que registraron en las trampas que distribuyeron y dicen que "as capturas diminuíron considerablemente en case todas as zonas, incluso moitas trampas deixaron de recoller capturas". Sin embargo, añaden que pese a ello "non quere dicir que estea erradicada a praga". Recalcan que en este caso se trata de un proceso "que dura un mínimo de dous anos".

Ese horizonte temporal empezaría a contar en 2017, por lo que ya anticipan que "a avaliación conxunta e definitiva dos resultados convén deixala para máis adiante". Eso quiere decir que como mínimo hasta 2019 no se replantearán la rescisión de la prohibición de plantar patatas en la zona, cuando se haga esa evaluación de las medidas que tienen implantadas en toda la comarca y que se extienden también, por el momento, a los municipios del Occidente de Asturias.

Desde Medio Rural señalan que las medidas tomadas fueron acertadas y "as únicas posibles para este tipo de producións"

EFICACIA. En cuanto al trabajo que es necesario realizar de aquí en adelante, desde dicho departamento de la Xunta indican que para este año "e posto que xa non teremos plantacións legais na zona infestada, as medidas irán encamiñadas ao control das parcelas, así como á vixilancia da prohibición de circulación e comercialización de pataca a granel procedente do exterior da zona infestada nesta área".

En cuanto a las declaraciones realizadas por Valentín Almansa, desde Medio Rural señalan que las medidas tomadas fueron acertadas y "as únicas posibles para este tipo de producións. Dado que o único sitio onde pode asentarse esta couza é a pataca, a medida máis eficaz foi a de prohibir o cultivo e o movemento de tubérculos na zona infestada como medida para impedir a propagación da mesma".

SATISFACCIÓN. También analizan el resultado global después de un año de medidas controladas y para Medio Rural dicho resultado "podemos consideralo como moi satisfactorio dada a complexidade do proceso".

Eso sí, reconocen que 2017 fue "un ano difícil" en el que fue necesario desarrollar en la comarca "un inxente traballo nos meses de verán para recoller toda a pataca sementada nas explotacións das zonas infestadas" así como las que se encontraban en los almacenes tanto al por mayor como las destinadas a autoconsumo de los 31 municipios en los que se declaró la plaga.

También será importante la coordinación con el Gobierno del Principado de Asturias para que ambas administraciones actúen al unísono a la hora de abordar esta plaga ya que, de otro modo, las medidas aplicadas carecerían de sentido.