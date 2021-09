Medio Rural avanza en la Estratexia da Carne para fomentar el consumo

La Xunta está trabajando en la Estratexia da Carne con un amplio programa de iniciativas pensadas para impulsar este «sector primordial» en el campo gallego y fomentar el consumo. Así lo indicó este domingo el conselleiro de Medio Rural, José González, durante su visita a una explotación de rubia gallega en el lugar de Folgosa, en la parroquia ribadense de Piñeira.

"A Estratexia da Carne virá suceder á do lácteo e a do viño, que xa están en marcha para profesionalizar e aumentar a rendibilidade destes sectores", aseguró el responsable autonómico, que puso estas estrategias como ejemplos "do apoio constante da Xunta ao sector primario, que se revelou como fundamental durante a pandemia".

Otra muestra de este apoyo fueron, dijo González, las ayudas directas concedidas a sectores especialmente afectados por el covid como el del vacuno de carne, "no que se acadaron 4.621 produtores beneficiados de preto de sete millóns de euros en achegas".

En este sentido también recordó la puesta en marcha del canal de comercialización Mercaproximidade, que aun continua activo y que según avanzó este domingo el conselleiro "estase falando de poder aproveitalo para botar unha man á comercialización de produtos de horta, que son de tempada e cando esta remata poden ter excedentes". Y es que el conselleiro, acompañado del director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), José Luis Cabarcos, y el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, estuvo visitando el mercado de productos de proximidad en el entorno de la plaza de abastos ribadense.

Durante su intervención el titular de Medio Rural mostró el compromiso de la Xunta con el sector de la huerta y avanzó que se está trabajando en la creación de los mercados singulares en localizaciones emblemáticas de las cuatro provincias, "coa finalizade de prestixiar as producións agroalimentarias galegas mediante o deseño de postos innovadores" y para que actúen como factores de desarrollo rural.

Formación: Pedro Murias alberga un curso sobre polinizadores

El Centro de Formación e Experimentación Agroforestal (CFEA) Pedro Murias de Ribadeo albergará un curso sobre la importancia de los polinizadores en los cultivos el próximo jueves, de diez de la mañana a tres de la tarde.

Los objetivos de esta formación son mostrar la importancia de mantener un conjunto diverso de polinizadores para mejorar la producción de los cultivos y proponer alternativas de buen uso en las explotaciones para conseguir esta finalidad.

Solicitudes

Los interesados en asistir pueden descargar la solicitud de asistencia en el enlace https:// ovmediorural.xunta.gal/gl/consultas- publicas/accions-formativas y remitirlo a pablo.gomez. [email protected] Amplían la información en el 982. 82. 85 53