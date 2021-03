Medio millar de bureleses, de pruebas

No bajar la guardia y mantener los buenos datos actuales es el objetivo del cribado entre la población de Burela, que arrancó en la tarde del miércoles y se prolongará al menos hasta el viernes y si es necesario también el sábado para que las cerca de medio millar de personas anotadas de forma voluntaria se sometan a la PCR.

Las pruebas se realizan en el Hospital da Mariña, aprovechando las instalaciones del covidauto, con lo que además se gana en rapidez ya que no es necesario bajarse del coche, pues es el equipo el que se encarga de la toma de muestras.

El engorro del palito por la nariz es un mal menor comparado con el beneficio de poder detectar a personas con la enfermedad y que no presenten síntomas, lo que ayudaría a que el covid no se extendiera por un municipio que ha sufrido con la pandemia, con varios cierres perimetrales incluidos, pero que ha logrado mantenerlo a raya.

El apoyo de las autoridades sanitarias siempre es algo que ha destacado el alcalde burelés, Alfredo Llano, y que también hace en esta ocasión, en la que destaca el elevado número de personas que se animaron a participar. "O cribado para tentar evitar e controlar a aparición de novos brotes de covid-19 está dirixido a persoas que desenvolven a súa actividade laboral, profesional ou de voluntariado de cara ao público, usuarios dos servizos públicos ou privados e do terceiro sector prestados no ámbito territorial do termo municipal de Burela", recuerda el regidor, recordando que participan de varios sectores, que recibirán el resultado de la prueba en unas 24 horas.

A estas PCR se pueden someter también los estudiantes mariñanos que regresen a casa por Semana Santa y que se hayan anotado en la página de la Xunta habilitada para hacer posibles estos controles.

MASCARILLAS. El alcalde burelés hizo entrega este miércoles de 1.500 mascarillas a cada uno de los dos colegios e institutos de la localidad. "Deste xeito queremos botarlles unha man aos centros de ensino, aos docentes e aos rapaces e rapazas", aseveró el mandatario, quien añadió que son tanto de tamaño adulto como de infantil.