Médicos de Cervo doblarán turno en Atención Primaria

El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, señaló tras reunirse con el gerente del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte, Ramón Ares, que la Atención Primaria en el concello está cubierta pero existe un déficit de profesionales a nivel estatal. Valoró al esfuerzo de los profesionales de los centros de salud de Cervo y San Cibrao "que adaptaron os horarios e dobrarán quendas para poder ofrecer a maior cobertura sanitaria posible ao paciente". Villares lanzó un mensaje de tranquilidad a los vecinos y reconoció que Cervo no está al margen de la falta de médicos en el conjunto de España.

También criticó el regidor "a hipocrisía do BNG, que votou no Parlamento en contra da lei que habilitou a convocatoria extraordinaria que vai permitir a incorporación dun novo profesional con praza fixa no centro de San Cibrao, no mes de setembro". El portavoz nacionalista local, Diego Fernández, había alertado de que "hai poucos anos Cervo contaba cunha facultativa e San Cibrao con tres, e tras a xubilación de dous profesionais, o primeiro hai anos e o segundo este mesmo ano, o resultado é a situación actual: unha doutora en San Cibrao e outra que reparte os días de consulta entre Cervo e San Cibrao". Ve al regidor "ausente" del tema y dice que en época estival "a carga de traballo e presión ao persoal é brutal", poniendo en riesgo su propia salud y disminuyendo la calidad asistencial.

Villares, en cambio, avanzó que "en setembro, e logo das merecidas vacacións dos sanitarios, os horarios dos centros de saúde de Cervo volverán á normalidade". Resalta que la asistencia sanitaria está garantizada y recuerda que existe un problema estructural grave que afecta a todo el territorio y "ao que o Goberno debe buscar solución xa que as bolsas de profesionais están a 0, o que imposibilita cubrir baixas e vacacións". Villares recuerda que el titular gallego de Sanidade, Julio Comesaña, lanzó una iniciativa pionera con 106 plazas en concurso de méritos y uno de los MIR de este año se incorpora a San Cibrao.

Consello da Xunta: la pista atlética se homologará tras ser adaptada

El Consello da Xunta aprobó el jueves el convenio de colaboración para las obras de adaptación de la pista de atletismo de A Veiga con el fin de convertirla en la primera de la comarca homologada y en un centro deportivo de referencia en A Mariña, junto al pabellón.



Renovación con material sintético



La pista tendrá un material sintético homologado para exteriores y se instalará el salto de pértiga, carreras de obstáculos, salto de altura, de longitud, triple salto y lanzamiento de peso.



560.000 euros



A invertir en las obras (350.000 la Xunta y 210.000 el Concello de Cervo).