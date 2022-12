La Dirección Xeral de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) hizo pública en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de los aspirantes seleccionados en el concurso oposición para el ingreso en varias categorías sanitarias, así como la adjudicación de su destino definitivo en centros de toda Galicia. En el caso del Hospital Público da Mariña la oferta era para una treintena de especialidades y en todas ellas se cubrieron las plazas.

Los servicios con mayor número de plazas ofertadas eran Obstetricia y Ginecología, con cuatro, y Radiodiagnóstico con tres. Con dos plazas cada una estaban las especialidades de Anatomía Patológica, Anestesiología y Reanimación, el servicio de Digestivo y el de Farmacia y Oftalmología. En el resto de especialidades se ofertaba una plaza para cada una: Cirugía General y del Aparato Digestivo, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina del Trabajo, Microbiología y Parasitología, Nefrología, Otorrinolaringología, Pediatría, Pneumología, Psicología Clínica, Psiquiatría, Reumatología, Urología y Cardiología.

Para el hospital mariñano también se ofertaban dos plazas de personal sanitario de formación profesional que se cubrieron. Un técnico irá al servicio de Farmacia y el otro al laboratorio de diagnóstico clínico.

A este personal hay que sumar cuatro profesionales para el servicio de Urgencias. Y también se adjudicó la plaza de médico asistencial del 061 para la ambulancia que tiene base en Foz.

Según la resolución publicada ayer en el DOG los aspirantes que fueron nombrados para ocupar las distintas plazas disponen del plazo de un mes, contado a partir de este martes, para incorporarse a la que les fue adjudicada. La toma de posesión se hará en el centro de gestión al que pertenezca la misma. Si en el periodo establecido los interesados no se incorporan a su destino y no esgrimen una causa justificada para no hacerlo, perderán el derecho a obtener la condición de personal estatuario fijo que obtuvieron en este proceso selectivo en el que consiguieron su destino.

"No entanto, en casos de forza maior e por instancia do/da interesado/a, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde poderá prorrogar o prazo de toma de posesión", se explica en la resolución.

Asimismo, los aspirantes seleccionados deberán realizar con carácter obligatorio, en un plazo no superior a los seis meses contados desde la fecha de publicación en el DOG de los nombramientos, las actividades formativas para la obtención del nivel básico de conocimiento en materia de igualdad de género y prevención y lucha contra la violencia de género. "Non terán que realizar esta actividade formativa os/as aspirantes seleccionados/as que a realizasen con anterioridade, que conste rexistrada no Fide/expediente e fose debidamente validada", explica.