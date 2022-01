La presencia de músicos de renombre en Viveiro está convirtiendo al municipio en la referencia de los sonidos más actuales de la mano de intérpretes, compositores y productores que encontraron en la casa de la vivariense Mónica Fernández el refugio ideal para crear. Por el edificio situado en Paraíso 39 pasó el dúo Fuel Fandango, el saxofonista Vic Mirallas de la banda de Alejandro Sanz, el líder de Los Piratas, Iván Ferreiro; así como los que Mónica considera sus niños, el rapero Juancho Marqués, que suele acudir con el DJ Kaplan, y la cantante María José Llergo. "Vinieron cuando no eran nadie", señala.

A esta nómina de artistas se suma el productor y compositor vivariense, Gabriel Fernández, quien trajo a Viveiro hace unos años al rapero Cres, que fue el que le habló a Juancho sobre Viveiro y Gabi, además los dos tienen contrato con la Warner. "Hoy son íntimos", dice Mónica. También los vivarienses Joni Ramos o Rodrigo Cuevas acuden al inmueble, donde Gabriel habilitó con ayuda de sus padres y permiso de la propietaria un estudio donde realizan las maquetas de los temas que después ultiman en grandes estudios de Londres, Madrid o Estados Unidos.

Mónica Fernández, que cuida de todos ellos, recuerda que "empezaron a grabar en el piso de abajo poniendo colchones en el suelo y las paredes. Gabriel comentó: Si tuviéramos un estudio, y se preparó. Desde que ganaron dinero contrataron una empresa para insonorizarlo bien y cuando vienen de Madrid traen una furgoneta cargada de material".

Mónica Fernández, con un autógrafo de Juancho Maqués y vistas sobre Viveiro. JM PALEO

Ahora Juancho, que pasó parte de la pandemia en Viveiro y hasta hace poco acudía mucho, cada mes y medio unos diez días, anunció que su próximo disco se titulará Paraíso 39, "donde ocurrió todo", dijo en una entrevista en la Cadena Ser. Mónica dice que le pidió permiso. "Para mí muy bien, pero para él no, porque no le van a dejar tranquilo. Sé que me quiere hacer el gran regalo, pero dijo que era la dirección de la casa adónde venía".

La vivariense confiesa que no entiende de música, "solo la de ellos", aclara, porque les sigue desde que recalan en su casa que está distribuida en varios apartamentos turísticos. Mónica le reprende cuando dice que "Voy a la montaña y allí veo el mar, ovejas», que desde entonces devoró el lobo, ahora hay caballos en las fincas. Ella le dice: "Van a pensar que estás en la casita de Heidi".

Los músicos suelen estar en la terraza y pasan horas en el estudio. Mónica, que tiene una habitación con los autógrafos de los artistas, destaca que «tan enamorado está de Viveiro q ue no nos da tiempo a enseñarle nada, conoce la playa de Abrela porque hizo allí el vídeoclip con Fuel Fandango, a Covas fue con Sharif, le gusta mucho ir al Urban desayunar, al jamoncito, dice. Durante la pandemia pedía pizzas a la Galipizza, porque tuvo que estar confinado al dar positivo un contacto, él estuvo en cuarentena aquí esperando y dio negativo. A veces va comer algo a la Praza Maior, en el teatro también ensayó algo. Me promete que irá a la casa de la playa en Area, pero después se lían y al final no queda tiempo», apunta.

El vídeoclip Rueda que grabaron en el entorno de la casa del barrio de O Paraíso fue un exitazo, recuerda Mónica. "Lo hicieron jugando en nada, se ven las casas de la zona, otras canciones les llevanj meses". Juancho se llevó a Madrid al coro de Javier Fajardo y le gusta cómo toca la batería Lucas Requeijo, Tiene relación con músicos del conservatorio, donde grabó el álbum Química, con el que logró un disco de oro. La vivariense resalta que "antes de la pandemia tenían dos fechas, ni llenaban el Pastor Díaz, ahora llenan un Vista Alegre y lo siguiente, el Wizink Center".