Mayra García: "Demostramos que se lle pode dar a volta á tortilla do rural galego se hai vontade real"

Era moi evidente que Mayra García é un valor en alza no PSdeG. Por iso a súa inclusión como número 3 pola provincia de Lugo na lista do partido ás eleccións autonómicas do vindeiro mes é unha sorpresa só a medias. Pecha deste xeito unha traxectoria pouco frecuente para facela desde un concello cativo coma o de Trabada. Acadou poder na Deputación e nunca desatendeu a súa veciñanza. Agora tócalle facer balance e malia destacar a residencia por riba de todo, tamén fala dos "pequenos avances" en materia social ou en recuperación de poboación.

Cando fará efectiva a súa marcha e quen a vai substituír?

Será o venres. O pleno será á unha e como alcalde estará Rubén García. Mentres, está Yuli (Julia Barcia) en funcións. Ela é primeira tenente de alcaldesa, pero renunciou porque é funcionaria interina e tería que parar a súa carreira profesional. Rubén xa ten a vida en Trabada e será máis sinxelo para el. Pero os dous levan conmigo desde 2015. En realidade todo o equipo que hai está moi unido, responde moi ben e agardo que siga sendo así. O concelleiro que vai entrar é Pablo González, o seguinte na lista.

Tócalle facer balance deste tempo na alcaldía. Que destacaría?

Sobre todo a parte social. Pero para min, se teño que elixir un día concreto destes case nove anos na alcaldía, téñoo clarísimo: o día que puxemos a funcionar a residencia de maiores no 2019. Que non foi o mesmo día que se inaugurou. Porque hai que lembrar que por poñela en funcionamento denunciáronnos e tivemos que rematar nos xulgados, onde por suposto gañamos. Pero todo foi única e exclusivamente por intereses partidistas, sen que quen o fixo se parase a pensar que había maiores nosos agardando para poder entrar e empregar estas instalacións. Estou realmente orgullosa diso, de crear un servizo antes ca ninguén, un modelo centrado nas persoas, con acceso preferente para os veciños de Trabada e á marxe da capacidade económica. Eu diría que isto é o máis importante, o buque insignia da miña etapa de goberno.

Pero distinguiuse por outras cousas. Sempre fixo fincapé en medidas de contido social.

Envorqueime moito con iso, é certo. Sempre quixen mellorar a oferta que había nese campo e tamén en mellorar a situación da muller na contorna rural, porque penso que segue estando por debaixo de onde debera estar. Para que eu fose alcaldesa, e non xa iso, para que eu puidese estudar, miña nai e miña avoa tiveron que facer moitos esforzos e elas resignáronse moito, traballaron moitísimo, fixéronse sempre de menos e aínda seguen a ter un rol moi arraigado. E todo para que eu e outra xente coma min puidese estudar e chegar onde chegou.

Vostede tamén se foi distinguindo por alzar a voz defendendo a idea xenérica de que 'outro rural é posible'. Segue a velo así tras case nove anos de alcaldesa dun concello pequeno?

Por suposto que si. Foi outro dos pequenos logros que acadamos: frear a perda de poboación que estaba a vivir o concello de Trabada. E logo hai cousas a ter en conta, como por exemplo que conseguimos ter moitos máis desprazamentos laborais que no 2015. Temos 39 postos de traballo máis que en 2015 entre Concello e Deputación en Trabada, e iso, queiras que non, nótase moito. Outro detalle é que lideramos o índice de desenvolvemento sostible que desenvolveron as universidades de Santiago e da Coruña. Son moitas cousas aparte dos servizos públicos, así que eu podo dicir, humildemente, que si se lle pode dar a volta á tortilla no rural se hai vontade real de facelo.

Algún consello?

Hai que traballar moito. E outra cousa moi importante, non pode ser que nos concellos esteamos esforzándonos canto podemos e logo desde a Xunta nos quiten un aula do colexio, nos quiten un médico... Son cousas nas que non podemos facer nada e que supoñen un problema gravísimo se de verdade queres apostar polo rural.

Agora deixa a política municipal e pasa á autonómica nun posto destacado. Como ve vostede o futuro?

A ver, con independencia das enquisas, os resultados de verdade vanse ver o vindeiro día 18 de febreiro. Mentres, o que temos que facer é traballar e traballar para que a xente vexa que outra Galicia é posible, que non existe só a Galicia da resignación. Hai unha alternativa fronte á deixadez e á política caciquil que é a que representa Rueda, que é a política dunha aposta de verdade e de convencemento polos servizos públicos e por mellorar a calidade de vida da xente.

Malia os seus resultados, lévase queixado moito da forma na que o PP exerceu a oposición en Trabada. Foron anos máis complicados do que parece?

Como sabe, este camiño non foi nada fácil, tivo luces e sombras, porque houbo persoas que intentaron dende o primeiro minuto que nada funcionase, pero grazas ao tesón e á convicción dos compañeiros e compañeiras que cremos e traballamos neste proxecto podemos ver como o traballo destes últimos anos empeza a dar os seus froitos, porque nada cambia da noite para a mañá.

E agora volve coa persoa coa que empezou, con Gómez Besteiro.

Si, participo na candidatura ao Parlamento que lidera José Ramón Gómez Besteiro. Sempre lle estarei agradecida porque foi el quen na súa etapa de presidente da Deputación decidiu facer o centro de atención aos maiores de Trabada.

"Todos os veciños teñen o meu número e poden seguir chamándome cando queiran"

Disque os relevos non adoitan ser sinxelos, pero a Rubén García quédanlle algo máis de tres anos para traballar ata as vindeiras eleccións autonómicas.

Que consello lle daría ao seu sucesor na alcaldía?

Un consello a Rubén... (Pensa). Ben, non moito, que traballe moito e con honestidade porque dese xeito todo se consegue.

Nada máis?

Non, el ten experiencia e queda o mesmo equipo, no que todos teñen experiencia, así que saben o que teñen que facer, non hai problema. E aínda que sempre se di que os feitos son máis importantes que as palabras, tamén diría que a palabra dada tamén é importante e hai que mantela.

E que lle diría á veciñanza?

Que grazas, de corazón. Por todo. Todos teñen o meu número de teléfono e seguirei atendéndoos con independencia de onde estea,