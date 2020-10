Mayra García é a nova responsable de Medio Rural dos socialistas en Galicia

A alcaldesa de Trabada, Mayra García, é a nova encargada da área de medio rural do PSdeG, logo de que o secretario xeral, Gonzalo Caballero, propuxera onte á comisión executiva nacional galega do partido varios cambios e nomeamentos internos con obxectivo de reforzar a acción da organización ante a pandemia de covid-19.

Caballero dixo que no medio "dunha crise económica, social e sanitaria de envergadura", os partidos deben traballar "para protexer á xente" e evitar que «queden miles e miles de cidadáns abandonados en situación de vulnerabilidade».

Para reforzar a acción do partido na estratéxica sanidade, Caballero propuxo que o deputado encargado desta cuestión no Parlamento de Galicia, Julio Torrado, sexa tamén responsable da materia na directiva do PSdeG. E aposta por Mayra García para a área de medio rural.