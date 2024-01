La alcaldesa de Trabada, la socialista Mayra García Bermúdez, cerrará su etapa en dicho puesto este viernes a la una de la tarde, en un pleno en el que le tomará el relevo como regidor Rubén García Freije. Ella abandona la política municipal para dar el salto a la autonómica al ocupar el puesto número 3 de las listas del PSdeG por la provincia de Lugo en las elecciones autonómicas del 18 de febrero. Su elección no está garantizada sobre el papel toda vez que su grupo tiene en este momento dos representantes por la provincia de Lugo, pero ella dice afrontar la cita con una "enorme ilusión" y "responsabilidade", ya que percibe que se trata de "un momento importantísimo para deixar atrás as políticas caciquís do PP que son as que segue facendo Rueda".

Sobre la elección de su sustituto explica que la otra persona que trabajó codo a codo con ella estos años, Julia Barcia, renunció "por motivos profesionais. A verdade é que é funcionaria interina e aceptar a alcaldía suporía un freo na súa carreira profesional, así que penso que é algo totalmente entendible". El caso del futuro alcalde es muy diferente porque, recuerda, "é unha persoa moi afincada en Trabada profesional e personalmente. Ten dous negocios aquí, dous fillos e é un escenario moi distinto", aunque matiza su "absoluta confianza non só neles dous, senón en todo o equipo que se formou, porque penso que todos traballan de forma excelente".

Mayra García dejará también la Diputación Provincial, donde ocupaba el cargo de responsable económica y demuestra que es muy posible llegar a las altas cotas de la política saliendo de un municipio muy pequeño. Ella consiguió transformar Trabada a base de tesón, especialmente en el aspecto social.

De hecho, asegura que su mayor logro es "a residencia de anciáns, sen dúbida" y recuerda perfectamente que "o meu millor día como alcaldesa foi o día que puxemos en marcha a residencia, que non foi cando a inauguramos, porque hai que lembrar que nos levaron aos tribunais por abrila mesmo sabendo que había xente agardando para entrar nela. Pero foi un gran fito e unha gran emoción" y recuerda además que el impulsor de la idea fue el que ahora es candidato a la Xunta por su partido y número 1 de la lista en la que ella va de 3, José Ramón Gómez Besteiro.

Otra cosa de lo que se enorgullece es de haber peleado pequeñas batallas en favor del mundo rural "que ó mellor non son grandes cousas, pero suman e moito. Por exemplo, agora mesmo en Trabada hai 39 postos de traballo máis entre Concello e Deputación que no 2015, e iso queiras que non é moito". Su municipio ganó población en estos años en los que los concellos rurales se vacían "e isto demostra que darlle a volta á tortilla do rural galego é posible, pero iso si, hai que traballar e ter vontade de facelo".

Lo dice porque se muestra muy crítica con la Xunta de Galicia "porque o que non pode ser é que os concellos esteamos traballando e loitando contra todos os problemas que temos, sen medios e cunha morea de competencias, e chegen eles e che pechen un aula ou che quiten un médico".

Este martes envió una carta a cada casa del municipio agradeciendo el apoyo recordando a los trabadenses que los atenderá "alá onde estea".

El auténtico triunfo de la voluntad

Ganó contra pronóstico, gobernó con tesón y no se doblegó ante los durísimos ataques personales

Hacia 2013 José Ramón Gómez Besteiro dio el visto bueno como candidata de su partido en Trabada a una joven de 24 años pero ya entonces muy comprometida con las siglas socialistas. Era Mayra García Bermúdez. Su hermano Marcelino ya había sacado un resultado extraordinario para el PSOE. En 2014 Mayra García comenzó una labor incansable que la llevó a cada casa de Trabada. Inasequible al desaliento fue una por una depositando una semilla, un trabajo impenitente que pasó bajo el radar del entonces alcalde del PP José Manuel Yanes Ginzo y en las elecciones de mayo de 2015 un puñado de votos en la mesa de Sante la convirtieron por mayoría absoluta en la alcaldesa más joven de la provincia.

Nada más entrar por la puerta del Concello se percibió que no era una cualquiera. Lo primero que hizo fue remover las tripas del propio Ayuntamiento tomando decisiones controvertidas a nivel de personal y se mostró como una mujer que no se iba a andar con chiquitas. Perfecta conocedora de su propio municipio, enseguida detectó dónde era necesario aplicarse: gente mayor porque había mucha y gente joven porque había poca. Cada cual necesitaba una política propia y a ello se puso.

De forma inmediata se topó con ataques personales absolutamente fuera de cualquier medida que le dolieron, pero que no quebrantaron jamás su voluntad de seguir adelante. Y empezó a lanzar mensajes a quien quisiera entenderlos: decidió no ir a las misas, paró los pies a empresarios y figuras acostumbradas al ordeno y mando, cambió de sitio los despachos del Concello, se plantó en reuniones en las que se había apostado a que no se atrevería a aparecer.

De puertas afuera no dejó ni un solo día que el tamaño de Trabada influyese en lo que ella consideraba que se merecía. Y fruto de ello no solo se embarcó en el proceso de las residencias de ancianos que impulsó la Diputación sino que la suya fue la primera.

El día de su inauguración lanzó otro detalle cargado de un significado que visto ahora parece obvio pero aquel día no lo fue. Eran los tiempos de oscurantismo de Gómez Besteiro, enterrado bajo una pila de imputaciones de Pilar de Lara que ya se sabe cómo acabaron. Pero cuando en ese momento él apenas era invitado a ninguna parte, Mayra García quiso que estuviera allí: "Foi el o que impulsou todo isto e eu quixen que estivera aquí, por iso o invitei". Si a alguien no le gustaba siempre podía mirar hacia otra parte.

La Diputación fue la siguiente parada de Mayra García y allí volvió a demostrar un carácter a prueba de bombas a la vez que inflamable que ponía enfermo a más de uno en el PP, donde empezaron a olerse la tostada: iban a tener que aguantarla porque estaba en política para quedarse.

Nunca quiso denunciar que le pincharon las ruedas del coche, los insultos personales en las redes sociales, las obscenidades a cuenta de su aspecto. Pasó por encima de todo tragándose los sapos aunque jura que es de lágrima fácil. Pero tomó nota y se endureció, también porque no todo fueron malos tragos. Un grupo de vecinos encargó exprofeso para ella un bastón de mando que no había en la alcaldía de Trabada. Ese día lloró sin disimulo.

Y entre todo ello siguió moviéndose. Creó un museo etnográfico, entró en programas piloto, mejoró locales sociales. Y así, hasta que la vuelta de Besteiro, su valedor inicial, le mostró una puerta que no está claro que cruce: la de O Hórreo. El PSOE necesita un diputado por Lugo más de los que tiene ahora para que salga elegida. Lo logre o no el día 18 de febrero, es seguro que no será la última batalla política de Mayra García.