La mayoría de viviendas de uso turístico se alquilan en internet

Hace algo más de un año que entró en vigor el decreto que regula las viviendas de uso turístico en Galicia y durante este tiempo fueron unas 5.400 de estas características las que se dieron de alta. A Mariña no es una excepción, y ya son más de medio millar las que también están reguladas como viviendas de uso turístico y dadas de alta en la Xunta de Galicia. Este es un cambio que ha afectado al mapa turístico, donde los usuarios de estas viviendas tienen más información y seguridad y las alquilan casi en el cien por cien de los casos por internet y los propietarios tienen que cumplir una serie de requisitos, además de legalizar la situación de las viviendas, que en muchos casos antes se alquilaban de palabra o con un contrato privado.

Un buen número de mariñanos han legalizado el alquiler de sus viviendas en época vacacional a través de la Xunta de Galicia. Ponen los anuncios en diversas plataformas, como Fotocasa, Airbnb o Milanuncios, y las llamadas van surgiendo. "A mí me funciona muy bien", dice una mujer, que prefiere mantener el anonimato y que tiene una vivienda de estas características en Foz. "La gente no viene como antes de vacaciones un mes o dos; ahora viene una semana, cinco días, 15 días como mucho, y reserva viendo las fotos por internet, la ubicación y consulta las dudas que tenga por teléfono", advierte esta propietaria, que tiene la vivienda en primera línea de playa.

Lo que cuenta esta propietaria coincide con la encuesta que hicieron desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) el pasado año, que reflejaba, entre otras cosas, que la estancia media de los turistas era de cuatro días, muy lejos de aquellas vacaciones de hace años de un mes o más en la misma vivienda. Otra de las cuestiones que se preguntaba a los clientes de este tipo de viviendas es cómo las habían encontrado y contratado, siendo internet, en casi un 100%, el medio utilizado para su reserva y contratación. Por ello, la mayoría de los propietarios utilizan las plataformas de internet para alquilar sus viviendas.

"Para registrar el piso me orientaron en Aviturga, y no fue engorroso para nada"

María Eugenia López Sanjuán tiene una vivienda de uso turístico en Celeiro, Viveiro. "Yo la alquilo desde hace cuatro años, pero en cuanto entró en vigor el nuevo decreto, en mayo del año pasado, la regularicé", dice la propietaria, que afirma que la burocracia existente para dar de alta el piso no fue engorrosa.

López Sanjuán, al igual que la anterior protagonista, tiene su piso puesto en tres plataformas: Airbnb, Homeway y Rentalia. "Se alquila bastante bien. A partir del Resurrection ya lo tengo alquilado, y una quincena de agosto también; aquí suele funcionar hasta mediados de septiembre, aunque hay gente que ha venido en mayo", apunta. Otra de las consecuencias de tener una vivienda de uso turístico es hacer un nuevo seguro "ya que los habituales para viviendas no cubren lo que se necesita para este tipo de alquileres, pero la verdad es que desde que llevo alquilándolo no he tenido ningún problema", comenta. Para esta mujer, la experiencia es "muy buena, porque aunque es verdad que tienes que pagar tus impuestos también tienes deducciones", Desde enero, según comenta Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga, "hay una disposición desde el Ministerio de Hacienda donde exigen a las plataformas donde se alquilan las viviendas (airbnb, milanuncios...) los alquileres que se realizan y los ingresos que tienen los propietarios".

"Aquí, en Viveiro, cuesta que la gente regularice sus viviendas porque existe otro tipo de mentalidad"

EMBAJADORES MARIÑANOS. Eduardo Vidal Baamonde, diputado provincial de turismo, entiende que "en xeral, somos reticentes aos tránsitos da legalidade; iso pasa tamén noutros sectores económicos, pero temos que apostar pola legalidade, aínda que entendo que xurdan ao principio certas dúbidas", explica. Aún así, cree que las ventajas son muchas. "Ao final facilita moito á xente que aluga estar en contacto con xente que no só vai a darlle a posibilidade de que se aloxe na súa casa, senón que actuén como embaixadores da Mariña o de calquera destiño turístico", analiza.

Antonio Barcia, vecino de Burela, está realizando los trámites para poner un apartamento como vivienda de uso turístico. "A mí no me supone nada porque yo ya declaraba los ingresos, pero a lo mejor a gente que lo alquilaba por el verano sin estar dado de alta ya no lo compensa", explica.