La mayoría de vecinos del edificio de Ferreira afectado por el fuego regresó

La mayoría de los vecinos del edificio donde se registró un incendio el lunes de la pasada semana en Ferreira de O Valadouro ya han regresado a los inmuebles; solo faltan los propietarios de las puertas F, cuyos pisos fueron los más dañados por el fuego. Una semana después, el vecindario convive con el olor a quemado, que todavía persiste en los pasillos y, sobre todo, en el patio de luces, donde todavía no se hizo limpieza alguna, dado que la comunidad está a expensas de la compañía de seguros, igual que ocurre con los perjudicados.

El GES y agentes especializados de A Coruña realizaron una inspección al día siguiente del fuego, indicando que era seguro regresar, momento en que empezaron a retornar los primeros.

Jaime Collado, del 4F, confirmaba este lunes que no ha podido regresar a su piso, donde realizan tareas de limpieza. Su aseguradora les ha enviado una empresa para que se lleve toda la ropa a la tintotería. "Todo está hecho un caos, no podré volver hasta que me repongan las ventanas y esté todo bien limpio, hay muebles que se han limpiado y siguen con manchas que no se van".

Desde su vivienda contempla desesperanzado el patio de luces comunitario, que "está todo negro, por lo que aunque limpie todo el piso y me coloquen todas las ventanas no voy a poder abrirlas", se lamenta. Collado añade que la comunidad no se ha puesto en contacto con él y supone que los vecinos de los pisos inferiores al suyo, 2F y 3F, estarán igual o incluso peor, al estar más próximos al 1F, donde se originó el incendio que costó la vida a dos mujeres, madre e hija, de 50 y 77 años, respectivamente. Las causas del fuego están siendo investigadas por un equipo especializado de la Guardia Civil.

"Es mucho trastorno y agobio, esto es un sinvivir para los que estamos fuera de casa, sin saber cuándo van arreglar. A ver si se ponen de acuerdo los seguros rápido, pero viendo como van no sé cómo acabará esto, porque en siete días no han venido a mirar nada", señala. Una vez acondicionado, todavía quedará pintar.

El marido y padre de las víctimas está con las monjas

La alcaldesa valadourense, María José Fernández, destacaba el lunes la caridad de las monjas que están arropando al marido y padre de las dos víctimas. "A soidade é o peor acompañante, agora o home non está para pensar noutras cousas". Está en el que fue antiguo colegio, acompañado por las hermanas. La Orden Católica Hijas de la Virgen de Los Dolores se asentó en el concello antes incluso de regir la escuela hogar, que funcionó desde 1959 hasta 2009, en la que asistieron a niños de todo el contorno procedentes de familias con diferentes problemas. Y aquí continúan con su trabajo.

Son cinco las hermanas que quedan en O Valadouro, donde mantienen las instalaciones en las que desde hace una semana acogen y brindan también apoyo al hombre que quedó sin familia.