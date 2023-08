Maxia e feitizo volveron á noite de Cervo

Unha das festas máis máxicas da Mariña é a Queimada Popular de Cervo, declarada de Interese Turístico de Galicia. É máxica pola historia que conta, sempre diferente; pola súa relación co mundo das meigas e co feitizo; pola escenografía coa que se representa, na que a escuridade e o lume fan boa parella; e polo sentir da xente. Sempre é a mediados de agosto para rematar as festas patronais e sempre congrega a centos de persoas na busca desa maxia que este ano, como non podía ser doutro xeito, volveuse dar na Praza do Souto.

Nesa loita anual entre o ben e o mal, o ano pasado morreran todas as bruxas. Bueno, todas non, porque se libraron da xustiza do pobo a raíña das meigas e o castrón. Polo que este ano había expectación sobre o que podería pasar ou o que poderían argallar estes dous personaxes do lado escuro.

A expectación era máxima cando a comitiva da representación, que parte das escolas vellas ata a praza preto da medianoite, empezaba a chegar. Todo parecía indicar que a raíña e o castrón serían quen de volver xuntar un grupo de meigas, e como fixeron?... Pois precisamente aí foi onde empezou a historia deste ano.

Para volver a xuntar as meigas, aqueles que escaparan da liorta do verán pasado secuestraron a unha nena do pobo, pero non unha nena calquera senón a máis querida polo veciños. Cos seus fetizos levárona ao seu lado escuro e ela foi a encargada de ir atraendo ás mulleres do pobo ata o escondite da raíña das meigas e do castrón, onde as foron convertendo en bruxas nun ritual máxico de danza.

Pero, porque sempre hai un pero, unha das mulleres capturadas logrou escapar do seu destino de converterse en bruxa e foi ao pobo a pedir axuda. E así se desencadeou unha nova loita entre o pobo e as meigas. Ao final da pelexa conseguiron escapar cinco meigas, xunto á raíña, o castrón, o secuaz e a nena que fora secuestrada ao comezo da historia. Pero, para saber o que pasará con todos eles haberá que esperar ao vindeiro verán... ou non.

"A representación deste ano foi unha continuidade da do ano pasado e á xente gustoulle moito, dixeronnolo ao rematar", recoñece Raquel Blas, da asociación Airiños do Xunco, organizadora da cita. "A historia do vindeiro ano aínda é unha incógnita", recoñece, aínda que seguro que xa se está empezando a escribir.

A victoria celebrouse outra vez coa queima final do espantallo e coa queimada, para a que se empregaron arredor de mil litros de augardente. Un brebaxe que en Cervo ten un sabor especial que fai que o caldeiro sobre a que o bruxo le o seu esconxuro para espantar aos malos espíritos sempre acabe baleiro. Este ano non ía ser menos e taza a taza foise baleirando ata acabalo de todo.

E para rematar a noite, nada mellor que música cos concertos de Santa Compaña, A Banda de Balbina e Astarot.