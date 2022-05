As Maulas volvieron a Galdo y además lo hicieron con un récord de participación

La Feira das Maulas regresó a Galdo. Es una de las fiestas típicas de la parte occidental de la comarca de A Mariña y, como está sucediendo con la práctica totalidad de las que hay este año, regresan y lo hacen con muchísima fuerza. As Maulas no fueron una excepción y su vuelta tras los dos años de parón por la pandemia implicaron que se batiese un auténtico récord de participación.

Los organizadores reconocían que "tivemos máis xente ca nunca, a verdade. Moitísima máis da que houbo os últimos anos que se fixo e tamén máis da que pensabamos que íamos ter, porque a verdade é que nos foi moi ben" y reconocían que a ello "axudaron os dous anos que tivemos parados, que se ve que a xente tiña gañas de volver", pero también le conceden una ayuda importante "ó día tan bon que fixo, que eu penso que nos trouxo tamén moita xente", indicaba Paco Rivera, uno de los componentes del comité organizador. La feria de ganado caballar también tuvo un gran número de participantes.

El propio Rivera reconocía estar "moi contento de como nos saíron as cousas, tamén as carreiras de cabalos, que as seguíu moita xente e foron moi ben, a verdade".

Estas empezaron ya a las once con las federadas. Mientras se desarrollaban iba llegando la gente al recinto y a las dos, para acompañar las comidas hubo una sesión vermú a cargo del trío La Noche. Hacia las cuatro volvieron las carreras y las pruebas federadas a cuyo término se entregaron los premios.

Hubo además sorteo de rifas con un vale de 250 euros para comprar en Comercial Vivariense y fin de fiesta con una verbena.