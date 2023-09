Mateo Rubal: "Agora síntome máis realizado, dende o ciclo teño ganas"

La titulación en el ciclo medio de Soldadura cambió radicalmente la vida del vivariense Mateo Rubal Fanego, quien no deja de recibir reconocimientos tras lograr la medalla de bronce en el EuroSkills este mes y la de oro en el SpainSkills el año pasado. El joven agradecía este martes las recepciones del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. "Gusta ver que a xente recoñece o teu traballo". El vivariense asegura que los concursos "axúdanme a crecer persoalmente, pero a nivel de empresa e a medrar no traballo, cero".

Mateo Rubal confiesa que al cursar el ciclo en el IES María Sarmiento pasó "de estar mirando para o teléfono todo o día a non ter un minuto. Teño momentos -aclara-, pero estou ocupado todos os días e todas as horas. Agora síntome máis realizado, mentras que cando estudaba a Eso estaba todos os días amargado, non tiña ganas de facer nada. Foi empezar o ciclo e ter ganas de chegasen os luns. Gústame ter a cabeza ocupada, senón pásoo mal, estiven tres meses de baixa e xa non sabía que facer", comenta en alusión a una incapacidad temporal.

El soldador vivariense recomienda estudiar Formación Profesional (FP) a los jóvenes. "Se teñen pensado saír traballar é o mellor que poden facer, cunha carreira poden adquirir máis coñecementos pero igual é máis complicado atopar traballo. Se che gusta traballar coas mans e non estar todo o día sentado, nun ciclo sempre estás activo, facendo cousas novas e aprendendo. A min resúltame moi entretido. Cando estudei o ciclo medio ía con moitas ganas. Soldadura é bonito e se che gusta traballas encantado, pero se non che gusta é fastidiado, porque estás tragando moita merda todo o día", explica sobre una profesión que ahora desempeña en la firma Rodabell, auxiliar de Alcoa.

Este joven profesional considera que en la comarca mariñana "traballo hai o que se queira, pero os soldos non son os mellores, depende do conformista que sexas, pero nesta empresa polo menos estase ben", señala en alusión a su actual empleo.

FUTURO. Una de las cosas que más oye Mateo es que tiene futuro donde quiera, tanto profesionalmente como para formarse en una empresa. "Hai moitas cousas que aínda se me escapan e seguro que nalgunha empresa están encantados de formarme". De hecho, su objetivo es "intentar seguir medrando, mellorar e avanzar sempre en coñecementos". También reconoce que le gustaría ver más mundo: "Outros tipos de soldadura ou de executar as tarefas".

Mateo Rubal recibió en Santiago la felicitación del conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, quien destacó el triunfo del alumnado gallego en el campeonato europeo EuroSkills como "exemplo da potencialidade da FP na nosa comunidade", un valor que también resaltó Pedro Blanco al recibirle en A Coruña.

Román Rodríguez brindó una recepción a los tres jóvenes que participaron en el certamen europeo celebrado en Dansk (Polonia) del 5 al 9 de septiembre. Además de Mateo, que participó por el IES María Sarmiento, acudieron María Emilia Piedra Iglesias, del CIFP Paseo das Pontes (A Coruña) y Sergio Martínez Calvar, del CIFP Manuel Antonio (Vigo). También estuvieron en el acto los docentes que les acompañaron en la experiencia.

El conselleiro situó la FP como "unhas ensinanzas que son sinónimo de prestixio, utilidade e confianza, cun incremento de máis do 70% no alumnado matriculado dende 2009". Además, puso en valor su empleabilidad, como en el caso de estos tres titulados, ya incorporados al mercado laboral.

PALMARÉS. Román Rodríguez destacó los resultados gallegos en la competición europea, donde a la medalla de bronce de Mateo Rubal en Soldadura se suman las menciones de excelencia de María Emilia Piedra y Sergio Martínez en Cocina y Recepción hotelera, respectivamente. Los tres fueron medalla de oro en las GaliciaSkills y las SpainSkills, además de participar en el certamen WorldSkills, en que Sergio logró medalla de bronce y Emilia, un diploma.

El conselleiro les felicitó y agradeció su esfuerzo. "Son un exemplo non só para o alumnado de FP, senón para toda a mocidade galega». Además, destacó la dedicación del profesorado, «que os acompaña tanto na súa formación coma nestas competicións".