Mateo Gómez Naval: "Foi un premio á constancia e ao traballo de todo o verán"

O músico de Viveiro Mateo Gómez Naval ven de lograr un dobre premio no certame Villa de Aranda, celebrado na cidade burgalesa de Aranda de Duero. A banda de Merza, do concello pontevedrés de Vila de Cruces, que dirixe dende fai cinco anos, gañou este concurso e el foi nomeado como mellor director. Comezou na música con tan só 8 anos, e agora con 38 é tamén mestre no conservatorio de Viveiro e da escola de música de Burela.

Recibiu un premio dobre neste certame, cal dos dous foi o máis especial?

O da banda obviamente foi o que máis ilusión me fixo, o de director no deixa de ser unha consecuencia de ter gañado o da banda.

Que sentiu ao saber que resultara gañador?

Sentín unha alegría enorme, a banda está conformada por un grupo de xente nova que aínda non gañara nada e foi moi especial. Foi un premio á constancia e ao enorme traballo realizado durante todo o verán, xa que en agosto non tivemos case ningún día libre, así que foi algo moi sacrificado.

Tiveron algún problema no momento que vos lles tocou actuar pola presenza da choiva, como o levaron?

Bueno, nos íamos a actuar na Praza do Trigo, un espazo incrible e perfectamente acondicionado. Xa estabamos cos preparativos e xa ensaiaramos unhas cantas veces, e cando faltaba só media hora para que empezaramos chegou unha tormenta que nos obligou a trasladar todo o material cara o auditorio da casa da cultura, que estaba ao lado da praza. Alí non puidemos ensaiar ni probar, case non collíamos, pero por sorte todo saiu ben e puidemos actuar sen ningún problema.

E como se valoran estes premios?

Existe un xurado que se rixe en base a varios criterios para dar a puntuación, algunhos deles son o repertorio, a técnica ou a afinación. Nesta edición do certame, o público tamén participou como xurado. Nós obtivemos a puntación máis alta cun 9,85 sobre 10. Cabe destacar que no terceirp posto quedou unha banda da Estrada, o que é unha mostra de que as cousas se están facendo ben aquí en Galicia.

Fora antes galardoado con algún outro premio coma director?

Si, coa primeira banda que tiven, que era de Cedeira, logramos o segundo posto no Certame Galego de 2019.

Cantos anos leva na música e cantos como director?

Levo desde os 8 anos na música, e empecei no conservatorio de Viveiro no que agora dou clase, logo estiven varios anos dedicándome ao trombón, e en 2014 comecei como director dunha banda en Cedeira. Logo en 2020 xa me introduxen no mundo da ensinanza.

"Co que máis desfruto agora mesmo é transmitindo os meus coñecementos, os sentimentos que percibo coa música"

Dentro da música, que é o que máis lle gusta?

Agora mesmo, a docencia, transmitir os meus coñecementos, transmitir o que entendo eu da partitura aos instrumentos, transmitir os sentimentos que percibo da música, iso é o que máis me gusta agora. Tamén me encanta traballar no campo da interpretación, e algo no que levo pouco tempo pero co que estou aprendendo e desfrutando moito.

Cantos anos leva traballando no conservatorio de Viveiro e na escola de música de Burela?

Comecei en ambos centros de ensinanza no 2020, despois da pandemia.

E tras estes catro anos, podería dicir que hai talento na Mariña?

Si claro, só hai que ver a xente do conservatorio de Viveiro que se dedica agora profesionalmente ao mundo da música. Un exemplo é o meu irmán Nicolás Gómez Naval que na actualidade forma parte da Orquesta Sinfónica Galega como trompa principal asistente. Hai moito talento aquí na Mariña, o traballo aquí estase facendo dunha forma moi correcta neste senso.