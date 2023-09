Matamoros: "Sabemos que es difícil subir, hay buenos equipos, pero queremos estar arriba"

Tras casi dos décadas en el fútbol sala profesional y a punto de cumplir los 39 años, Jorge Matamoros ha decidido bajar dos escalones esta temporada y enrolarse en el Xove FS, de Segunda B, donde tras dos partidos disputados ha dejado ya muestras de su gran calidad.

¿Ha sido un cambio drástico el pasar del profesionalismo a un equipo amateur como el Xove FS?

Sí, después de tanto tiempo jugando a primera nivel es un cambio drástico. Me estoy mentalizando a entrenar menos, pero lo hago con gusto e intento disfrutar.

Ha pasado de entrenar todos los días a hacerlo tres veces por semana, ¿lo nota?

Sí, date cuenta que he pasado de hacer ocho sesiones semanales a tres. Hay que cambiar el chip, y los compañeros me están ayudando al igual que el cuerpo técnico.

He pasado de hacer ocho sesiones semanales a tres; hay que cambiar el chip, y los compañeros y el cuerpo técnico me están ayudando

¿Qué se ha encontrado en el Xove FS?

Gente con mucha ilusión por jugar al fútbol sala, se nota que les gusta, al igual que a la directiva. Me he vuelto a reencontrar con compañeros, como es el caso de Iago Míguez o de Edu, y gente que pasó por la cantera del Burela FS como Pancho, Mini, Rubén... Conozco a casi todos, y ha sido más fácil.

¿Cuáles son las grandes diferencias entre la Primera División y la Segunda B?

Es un cambio muy grande. El ritmo de Primera es alucinante, el año pasado con el Manzanares te medías a portentos físicos, ahora todos son atletas. En Segunda B hay buenos jugadores, pero si no entrenas las sesiones de Primera el ritmo no lo tienes.

¿Lo que más se nota es el ritmo?

El ritmo, la calidad, la táctica, la estrategia... Un poco de todo. El fútbol sala profesional es otra historia.

¿Qué aspiraciones tiene el equipo?

Somos un equipo recién ascendido, tenemos buena plantilla, ya la campaña pasada se reforzaron con Iago y Edu, y dieron un salto de calidad, y ahora me sumo yo. Queremos meternos en los play off. Sabemos que subir es muy difícil, porque hay muy buenos equipos, pero el primer objetivo es estar en la zona de arriba y las jornadas nos colocarán donde nos merezcamos.

Demostraron en el primer partido de Liga ante el Lugo Sala, que el curso pasado casi ascendió, que están a un nivel similar. Ganaron 2-1.

Ellos van a estar arriba. Tenían tres bajas importantes, por eso creo que si no terminan primeros van a estar cerca. Nosotros tenemos que tener puesta la cabeza en cada partido, lucharlo, y sobre todo intentar ganar todos los de casa.

¿Juega con más libertad que en Primera División?

Sí, tengo más libertad. Muchas veces coincido con Renato en el campo y como no hay zurdos me meto de ala. Pero con Juanlu el año pasado en el Manzanares también lo hacía.

Estar cerca de la familia, ¿ha sido la razón más importante para volver a A Mariña?

Sí. Además tengo una edad, voy a cumplir 39 años, y todo tiene un final. El ritmo que hay en Primera te va poniendo en tu lugar. Y mi mujer y mi niño están viviendo aquí y quería estar cerca de ellos.

Tengo 39 años y todo tiene un final; el ritmo que hay en Primera te va poniendo en tu sitio

¿Cómo se fraguó su fichaje por el Xove FS?

Hablaba mucho con los dos, sobre todo con Iago Míguez, y me estuvo mandando mensajes medio año, que iba a estar muy bien, en casa, cerca de la familia... Y yo le decía que me lo pensaría. Mi intención era seguir un año más en Segunda, jugar cerca de aquí, pero no sé dio.

¿Por qué no fichó por el Pescados Rubén Burela FS?

Hubo conversaciones con David Rial. Me gustaba la idea de volver y estuve hablando con el entrenador dos semanas, con llamadas y mensajes, pero no se concretó. La directiva pensó que era mejor fichar gente joven.

Hubo conversaciones con David Rial durante dos semanas, pero finalmente no se concretó mi fichaje por el Pescados Rubén FS

Este fin de semana recibís al Vilalba FS en otro derbi lucense, ¿qué partido se espera?

Es otro equipo que tiene buenos jugadores, con pasado en Primera y Segunda. Hay buenos equipos, como el Lugo Sala, el Guardo, Benavente... En casa no se nos pueden escapar los puntos y fuera, por lo menos, hay que sumar un punto.

En el partido de este pasado fin de semana anotó un ‘hat trick’.

Sí, fue un partido loco. Marqué tres buenos goles, pero lo importante es que sirvieron para puntuar.