El matadero de Ribadeo, carne, eficiencia y puestos de trabajo

La actividad que desempeña y la ubicación en la que se encuentra, en la carretera que conecta Vilaselán con Piñeira, cerca de la costa, hace que las instalaciones del matadero municipal de Ribadeo no sean particularmente conocidas por la ciudadanía. Tampoco están pensadas para eso. Sin embargo, con el paso del tiempo estas instalaciones que arrastran ya décadas de historia acabaron por convertirse en un próspero negocio que incorpora avances significativos y que en su último año procesó 6.275 animales de todo tipo, esto es, casi 18 al día. En realidad son más si se descuentan los días en los que el matadero permanece cerrado.

El matadero municipal de Ribadeo es un referente tanto en la comarca de A Mariña como en el Occidente de Asturias ya que hasta él se desplazan profesionales y particulares de ambas comarcas atraídos por unas instalaciones en las que saben que el trabajo se desarrolla de forma eficaz, rápida, y con algunos servicios a mayores que son siempre muy interesantes. Así, el matadero municipal sacrifica fundamentalmente cerdo, que para algo su carne es la más consumida en la zona, con 3.500 reses el año pasado. Le siguen las reses de bovino, con 2.000 ejemplares sacrificados en ese mismo tiempo. A más distancia se encuentran ya otras especies, como por ejemplo 500 ejemplares de ovino, 250 de caprino y 25 equinos.

Pero el matadero municipal no se trata únicamente de un espacio en el que se sacrifica a los animales tanto para uso empresarial como particular, sino que ofrece un catálogo de servicios como por ejemplo el despiece. Y aunque este sea el más obvio, no se sabe generalmente que disponen de varias cámaras de congelación rápida. Lo que hacen es bajar rápidamente la temperatura de la carne manteniéndole de este modo todas sus propiedades y haciendo que, una vez esté descongelada, conserve todo su sabor y está casi igual que fresca.

Ofrecen además envasado al vacío para que la carne permanezca lista para consumir durante mucho tiempo y además prestan otros servicios adicionales como puede ser el reparto a domicilio y algunos otros. En total, el matadero municipal ribadense genera nueve puestos de trabajo directos.

Mejorar sus accesos

El alcalde ribadense, el popular Dani Vega, explicó que recientemente se destinaron 10.000 euros a unas obras para mejorar los accesos a las instalaciones del matadero municipal. El regidor ribadense reconoce que es necesario apoyar unas instalaciones "referentes en toda a contorna" y aseguró estar "moi satisfeito de que este matadoiro siga a investir mellorando continuamente as súas instalacións e ofrecendo máis servicios".