Mastín errante de Foz a Ortegal

Una perra de raza mastín lleva más de mes y medio vagando por diferentes localidades de la comarca mariñana y del Ortegal coruñés, donde fue vista en febrero. El animal, que la semana pasada parecía que retornaba hacia Ortigueira, fue encontrado este miércoles en el paseo de Covas y el martes en la playa de Area, del municipio vivariense.

Las protectoras del norte lucense, desde Foz a Viveiro, establecieron un operativo para saber dónde se encuentra y tratar de capturarla, pero está resultando más difícil de lo esperado, porque la perra se muestra huidiza. "Escapa de la gente, es como si tuviera miedo, pero si no haces amago de tocarla o aproximarse, va detrás", indica Rosa Álvarez, de la protectora focense, quien pide que "no la molesten ni le den de comer, que la dejen ir, a ver si no se asusta y podemos cogerla". Llegaron a colocar una trampa, pero no convenció al mamífero que parece desconfiar de cuantos se le aproximan, momento en que emprende la huída.

Las protectoras solicitaron incluso apoyo de la Xunta para estudiar la posibilidad de dispararle un dardo que la adormezca y poder así capturarla. También les ofrecieron un dron para seguirla e intentar lanzárselo. La situación del animal preocupa a las protectoras, sobre todo por su extrema delgadez.

Desconocen si alguna persona la alimenta, pues en Foz la vieron rebuscando en contenedores por Vilaxoane, y cuando pasó por O Vicedo, donde estuvo alrededor de una semana, comía por la noche en la casa de un vecino que tiene perros. "Cuando apareció por Ortigueira le daban de comer en esa zona, cuando vino hacia aquí le ponían de vez en cuando, pero no sabemos dónde ni cómo", explica Esperanza Fresneda, de la protectora vivariense.

Rosa indica que tras su marcha del Ortegal, un día les avisaron de que estaba en la playa de Llas. Al principio "pensamos que era de una casa de aquí, pero mirando y comparando con las fotos que le habían hecho en Ortigueira vimos que era la misma".

KILÓMETROS DIARIOS. Otro hecho que llama poderosamente la atención de las protectoras es la gran cantidad de kilómetros que recorre a diario. "Va de aquí para allá seguido, como si anduviera buscando algo", indica Rosa. Al pasar por Burela paró tres horas a dormir la siesta en una finca de A Marosa, según comentó el dueño de la parcela. "Hoy puede estar en Viveiro y mañana en San Cibrao, Burela o Foz, corre muchos kilómetros al día, así está de delgada. Por eso estamos intentando a ver si para y podemos dormirla para cogerla, porque tiene miedo a la gente", señala Esperanza, quien asegura que "puede llevar días sin comer apenas, da pena verla así delgada, no sabemos por qué hace esa ruta, pero tanto ejercicio la está dejando en los huesos. Tampoco sabemos si está castrada o no, por lo que en cualquier momento puede haber una sorpresa". Además confiesa que tienen miedo a que acceda a la vía rápida o a una carretera y la atropelle un coche, "puede crear accidentes".

Las integrantes de las protectoras desconocen si se escapó de alguna casa y sus propietarios no tienen redes sociales, por lo que no saben cómo localizarla, o si alguna persona la abandonó. Esperanza baraja la posibilidad de que se perdiese y esté intentando volver a su hogar, dado que camina y corre continuamente entre Ortigueira y Foz, o que "la metieron en un coche y la soltaron en un punto alejado". Por eso, piden que no la sigan, "que la dejen tranquila y que avisen cuando la vean por las redes sociales o a través del teléfono, para saber dónde está y a qué hora, para así trazar un plan para atraparla".