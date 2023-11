Más retos para el nuevo comité de Alcoa

Al comité electo de Alcoa en 2019 le estalló en poco tiempo el Ere que acabó tumbando la justicia tras meses de agitación social. Los representantes sindicales vieron después cómo fracasaba el intento de venta o intervención de la fábrica y negociaron con la empresa un plan para hibernar durante dos años Aluminio a cambio de protección laboral e inversiones. Fueron cuatro años muy convulsos para el órgano sindical, que este mes afronta su renovación para otro mandato que tampoco se prevé fácil, con el rearranque de la planta a partir de enero, el problema energético sin solucionar y Alúmina a medio gas. Cuatro sindicatos presentan sus candidaturas convencidos de que, pese a las dificultades, hay mucho futuro por delante.

Comisiones Obreras

CC.OO. ostenta la presidencia del comité con José Antonio Zan, que vuelve a liderar la candidatura en el colegio de especialistas y no cualificados -en la de técnicos y administrativos encabeza José Manuel Leal- "por responsabilidad y por creer en el proyecto", aunque asegura que serán sus "últimos cuatro años al frente de Comisiones", pues no cree en la perpetuación en los cargos. Defiende que llevan "un equipo afianzado en personas que ya estuvieron este tiempo y saben cómo han sido las negociaciones y gente joven con mucha capacidad de trabajo y calidad humana para ir haciendo relevo en estos años tan complicados". El objetivo no es otro que "trabajar para que la fábrica se ponga a funcionar y que lo haga durante mucho tiempo".

"Los próximos años van a ser muy duros", dice Zan, que insta a la empresa a "trabajar en conseguir unos precios energéticos muy competitivos" y ve con buenos ojos la llegada de las inversiones clave para el futuro de la fábrica, como las mesas de colada que "permitirán ampliar el campo de ventas" o el horno de cocción, la única que está todavía sin aprobar. Cree que "el problema más grande" que tiene el complejo es la ampliación del depósito de barros rojos, que está al límite de su capacidad y sobre el que hay dos proyectos para su recrecido. En los próximos años también demandarán "una reforma casi integral" de Alúmina.

CIG

En la CIG hay novedades con Paula Insua al frente de la candidatura de especialistas -en la de técnicos encabeza Óscar Lara- y el paso al lado de Xosé Paleo, que prevé jubilarse a lo largo del nuevo mandato y en esta ocasión va de número tres. "Xogámonos moito nestes catro anos, vai haber que pelexar moito e na CIG mesturamos aires novos pero mantendo a veteranía da xente que estivo aí ao pé do cañón", comenta esta vivariense, trabajadora polivalente en Precipitación y que fue "a primeira muller en entrar" como operadora en el departamento. "Nunca fun persoa conformista", dice Insua, que en su día estudió automoción y trabajó en un taller.

De cara a estos cuatro años asegura que "o obxectivo é que todos pelexemos na mesma dirección para garantizar o futuro industrial e da nosa fábrica. Hai incertidume polo que nos están poñendo enriba da mesa todos os días, incluso o propio CEO -William Oplinger, que alertó del difícil futuro-, pero imos facer unha aportación construtiva e pelexar por que isto continúe". Ve muy necesaria la ampliación del depósito de lodos, también los acuerdos energéticos, y lamenta que "estanse perdendo postos de traballo porque non se están cubrindo baixas".

UGT

También es la primera vez al frente de la candidatura para Diego Ballesteros, de UGT, -en la de técnicos lidera Ana Blanco- que es desde 2020 el secretario general de la sección sindical. "Imos xente moi ilusionada, con moitas ganas de traballar e co convencemento de que a fábrica ten moito futuro e que debemos loitar por ela", dice. Pese a ello el sancibrense adivina unos próximos años "moi complicados" en los que van a "presionar a Alcoa para que se sente a negociar coas eléctricas para ter un prezo de enerxía que cumpra as súas expectativas, non deixa de ser unha negociación privada entre dúas empresas", señala.

Ballesteros recuerda que estos últimos años fueron "os máis duros nos máis de 40 desde que arrancou a fábrica, xunto co Casón", pero cree que la lucha sirvió para sentar las bases para "darlle un futuro e unha estabilidade ao complexo" con el acuerdo alcanzado con la empresa. "Cremos firmemente que se pode sacar adiante todo o conflito e toda a problemática que rodea a ambas plantas e cremos no potencial da factoría", afirma.

Cuadros y Profesionales

En el colegio de técnicos hay una candidatura más, la de la Confederación de Cuadros y Profesionales que conformó Soledad Alonso, quien había sido secretaria del comité con Comisiones y dimitió por motivos personales meses después de la firma del acuerdo. Toda aquella vorágine "pasa factura", dice, pero ahora regresa pues cree que puede aportar de cara a lo que está por delante. "Creo en un sindicalismo diferente, avalado por las acciones y la confianza. Las promesas y la intención no solucionan los problemas", dice, y añade que "el sindicalismo en sí no es mi objetivo, pero considero importante saber estar en el momento y en el lugar adecuado cuando lo que está en juego es el futuro de una comarca, y quizá me quedo corta. O nos implicamos, o a cruzar los dedos y verlas venir, y yo no soy así", asevera.

Soledad Alonso no tiene duda de que la empresa va a cumplir el acuerdo, con vigencia hasta diciembre de 2026, pero "no está garantizada la viabilidad de la planta ni el empleo más allá, con lo que va a haber que ir negociando. No se trata de arrancar lascubas, sino de poder mantenerlas", dice, y el contexto internacional no ayuda.

Cita con las urnas

Esta semana es de campaña hasta el sábado y las votaciones serán la próxima, el lunes 13, de diez de la mañana a seis de la tarde y de nueve y media de la noche a una y media de la madrugada, y el jueves 16, entre las diez de la mañana y las seis de la tarde.

Los anteriores comicios dejaron un resultado ajustado, con nueve representantes para CC.OO. con 351 votos, otros tantos para la CIG con 335 apoyos y cinco representantes para UGT con 135 votos. En el colegio de especialistas y no cualificados se eligen a 17 representantes, de los que en este comité 7 eran de CC.OO., 7 de la CIG y 3 de UGT, que fue en cambio el más votado en el colegio de técnicos y administrativos, donde se elegían a seis representantes y fueron dos para cada sindicato.