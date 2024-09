Más madera hotelera para Foz con la Cabanas Camiño do Mar

La oferta hotelera en Foz sigue creciendo, es imparable. La afluencia de turistas crece cada año, sobre todo en los meses de verano, y esta localidad mariñana no tiene un gran número de plazas hoteleras. Pero en unos meses tendrá 20 más con la apertura de Cabanas Camiño do Mar.

Se trata de seis cabañas de madera, de las que cinco se destinarán para ofertar por noches y una hará la labor de recepción. Un proyecto que lidera la focense María José García González, que será la encargada de gestionar el negocio y que cuenta con experiencia en el mundo de la hostelería.

En cuanto a las cabañas, van a tener unas dimensiones de 38 metros cuadrados y están pensadas para cuatro personas, ya que contará con una habitación y un salón que contará con un sofá cama. Dos de las infraestructuras tendrán un jacuzzi en la habitación. Tres de ellas tendrán visitar al mar Cantábrico, dos de ellas hacia la puesta de sol, a la playa de Peizás, y una a la montaña. El precio por noche dependerá de la temporada, pero podrían oscilar entre los 150 y los 190 por noche. Y uno de los mayores atractivos de este alojamiento turístico es que la playa de Llas, una de las mejores del concello mariñano, está a menos de 200 metros de las cabañas, por lo que se puede ir caminando.

"El proyecto surgió cuando nos confinaron por el covid-19", relata María José García. "Dani (su pareja) le da mucho a la cabeza y cómo vimos que este tipo de construcciones se están poniendo de moda y por aquí no hay nada parecido...", argumenta de empresaria. Hay otro aspecto a tener en cuenta, que es la conciliación de la vida familiar y laboral. "Esto nos ayudará", asegura.

Las cabañas de madera están instaladas sobre un vaso de hormigón

Las cabañas de madera están instaladas bajo un vaso de hormigón, son fijas, y tuvieron que adquirir dos fincas para poder poner en marcha el proyecto. "La inversión ha sido muy grande", dice la propietaria, pero reconoce que cuenta con los ánimos de la gente de Foz, de sus amigos. "Nos dicen que es muy buena idea, que todo este tipo de construcciones está en auge, aunque miedo me da porque empezamos en invierno", reconoce. No quiere poner fecha de apertura, pero espera que no se demore mucho.

Las cabañas no van a contar con vitrocerámica, pero si van a tener un fregadero, nevera, microondas, cafetera y utensilios de cocina. "Está pensado por si alguien quiere traer algo y calentarlo, o guardar algo en la nevera", explica García, que afirma que nunca se ha alojado en unas cabañas de madera y que este mismo fin de semana "vamos a ir a conocer unas que están en Vegadeo".

Esta joven reconoce estar "muy ilusionada" pero a la vez también "estresada". "Es un proyecto bonito, que le viene bien a Foz y espero que salga bien", asegura. Incluso hace poco menos de un mes abrió un camping que está entre las playas de A Rapadoira y Llas y la propietaria de las Cabanas Camiño do Mar cree que "nos retroalimentamos entre todos".

Este negocio hotelero va a contar con packs, y van a firmar un convenio de colaboración con la firma Maremasma, de Foz. "La idea es ofertas una noche en las cabañas y clases de surf, o un paseo en barco hasta la playa de As Catedrais", asegura. "También vamos a poner a disposición de los clientes la posibilidad de alquilar bicicletas eléctricas", asegura. "Y también contaremos con packs románticos, con tartas para celebraciones, botella de cava o varias cosas a escoger", señala.

Sin un mínimo número de noches

María José García asegura que, en un principio, cree que sus huéspedes serán "parejas, o parejas con niños, y creo que serán de corta estancia, aunque ojalá que sean de larga estancia", dice. Uno de los apuntes importantes es que no van a tener que pernoctar un mínimo de noches, sino que podrán reservar a partir de una sola noche.

En las Cabanas Camiño do Mar no habrá opción de comidas o cenas, pero si de desayuno. Será algo optativo, y quien lo desee podrá recibir el desayuno en su cabaña en una cesta que dejarán los empleados en la habitación.

Otra de los aspectos a tener en cuenta es que en este alojamiento aceptarán animales, por los que lo deseen podrán traer sus mascotas. Ahora son muchas las familias que viajan principalmente con sus perros o con otro tipo de animales.



María José García está aún estudiando cuál va a ser el sistema de calefacción, porque las cabañas estarán abiertas todo el año. Hay varias opciones, como estufas de pellets o de parafina, pero aún no está decidido.