Más fuerza en un León de Seat que no deja de rugir

Al cruzar el Seat León FR de Aitor Pinilla creíamos que podría ser su primer coche. A sus 22 años está dedicando muchos esfuerzos a personalizarlo a su gusto. Lo cierto es que ya pasó antes por la marca con el hermano pequeño, un Ibiza 6K y en esta ocasión ha tenido que recuperar a fondo el volante con el que en su día llevaba tres meses de idilio.

Se lo robaron. "Saíra no xornal, roubaran un en Asturias e outros por aquí, entre eles e o meu cando o tiña aparcado na rúa. Creo que empregaran para roubar nunha empresa de máquinas recreativas do polígono de Barreiros e logo abandonárono", dice este marinero que faena en la bajura burelesa. Hasta después de un mes que alguien lo vio en un camino de Mondoñedo, no pudo recuperarlo.

El futuro es lo retro: cree que los eléctricos probablemente se impondrán pero le gustaría poseer antes un Mitsubishi EVO IX

El motor estaba bien pero habían dejado techo solar y ventanillas abiertas, anegándose por dentro. "Así de primeiras non apetecía facerlle nada e a aseguradora deuno sinistro porque custaba máis repoñerlle as pezas e reparalo que o valor que tiña pero desmontámolo para secalo e co que me deron aínda o pintei de novo", señala.

El León volvió a rugir con fuerza a pesar de superar los 240.000 kilómetros de cuando lo adquirió. La combinación de aquella carrocería de principios de siglo con el motor 1.9 de VW se valora entre jóvenes por su estilo deportivo, bajo consumo (compensaba mucho más que el gasolina) y fiabilidad. Y los cacos no lo pierden de vista porque Aitor dice que hace poco robaron uno rojo similar en Burela.

De vuelta con el suyo, se puso manos a la obra con una línea completa de escape en acero inoxidable que montó con ayuda den amigo y ofrece un sonido particular. "Cando o comprei non era para facerlle nada pero vin en internet unhas llantas de 19 pulgadas dun Porsche Cayenne e pensei que lle quedarían ben, por iso as cambiei polas miñas Japan Racing".

La experiencia de colocarle neumáticos en medida 235, con separadores y demás ha tenido sus pros estéticos, "polo postureo e pouco máis", reconoce este joven, y algunos inconvenientes como el mayor consumo de combustible ya que para circular a diario son demasiado pesadas y calcula que el consumo se incrementa en un litro respecto a las de serie. De hecho, tiene ya en su poder otras de 18 pulgadas, de Cupra, que son más ligeras y combinarán mejor con el kit Cupra que traía este Seat FR.

Al motor ya le hizo una reprogramación para que rinda 200 CV y su pasión por los ‘fierros’ (en metal y castellano antiguo) y el tunning sigue intacta ya que este coche destacaba por su agilidad y prestaciones aún desde regímenes de motor muy bajos.

Aceleraba bien de joven y si Aitor le cambia inyectores y turbo más intercooler por otros más grandes, su garra aumentará. Siempre que el embrague aguante. Dice que hay preparaciones que le doblan la potencia original sin merma de la fiabilidad. Los ha visto en concentraciones a las que acudía en pandilla, antes de la pandemia.

"Aquí en Galicia estivemos nunha dun circuíto de karts na que eu era o número 305 e aínda había unha pila de coches por entrar... e os que quedaron fóra", lo que da idea de la afición al motor que existe en la comunidad. Y no solo por los rallyes.

Pero este joven no se agota en la era de los combustibles fósiles. Reconoce que el coche eléctrico tiene futuro, "e máis con estes prezos do gasóleo e a gasolina". "Os eléctricos —dice— velos pasar e parece que van apagados, pero teñen a entrega de par inmediata".