Más de una docena de rutas invitan a descubrir A Mariña este otoño

La presentación del programa de visitas y rutas guiadas A Mariña en Ruta, que empieza este viernes promovido por la Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense con la colaboración de la Xunta y la Diputación, fue el primer acto público de las nuevas presidenta y vicepresidenta del ente comarcal, la alcaldesa de Lourenzá, Rocío López, y la de Barreiros, Ana Ermida, respectivamente después de hacerse cargo de la entidad el jueves.

"Trátase dunha atractiva experiencia turística pola nosa comarca", aseguró López, que ya abogó en sus primeras declaraciones como presidenta del ente por la necesidad de aprovechar todo el potencial turístico de la zona buscando la desestacionalización fuera de los meses de verano, algo que persigue esta iniciativa en concreto en la que se desarrollarán más de una docena de propuestas.

En concreto, en el marco de la propuesta están previstas 16 actividades, una por cada municipio que conforma el geodestino turístico, y en las que la artesanía también tendrá un papel destacado.

Las actividades serán durante los fines de semana de este mes y el siguiente, así como los festivos del 12 de octubre y el 1 de noviembre. La primera propuesta, que se desarrolla este mismo sábado, es en O Vicedo donde los participantes podrán descubrir la naturaleza entorno al río Sor y sus meandros. La visita está guiada por Boris Villar.

La siguiente cita será el festivo del día 12 con una actividad guiada por Sofía López por San Miguel de Reinante, en Barreiros recordando su comercio, los indianos y los fidalgos a partir de las once de la mañana.

El día 14 volverá a ser Boris Villar el encargado de guiar a los participantes por la tradición de los herreros en Riotorto. Será a las diez de la mañana. Y el día 15, a las once de la mañana, Carmen Delia Díaz (La Guiateca) y el artista Daniel Caxigueiro descubrirán los secretos y leyendas de San Martiño de Mondoñedo y el Espazo Caritel.

El siguiente fin de semana la ruta prevista será el día 21 en Trabada para acercarse a la fraga de Becerra con Boris Vilar, a partir de las diez de la mañana. Y para el último fin de semana de este mes están previstas visitas en Cervo y A Pontenova.

El 28 será un paseo por San Cibrao de la mano de Noela Feal para descubrir su cultura vinculada al mar a partir de las diez y media de la mañana y el día 29, la propuesta en A Pontenova de la mano de la empresa Tirolina das Minas y del artesano local José Rodil se centrará en conocer el pasado minero del municipio. Será a partir de las diez de la mañana.

Estas actividades tienen una duración de entre dos y cuatro horas y pueden participar un máximo de 25 personas. El precio es de 5 euros para el tique individual, 8 para la pareja y 12 para las familias o grupos de hasta 5 personas. Toda la información sobre las rutas, así como la reserva de plazas pude realizarse de forma automática a través de la web de turismo de A Mariña (https:amarinalucense.gal/es/a-marina-en-ruta).

Ana Ermida: "O futuro da política pasa polo entendemento"

Rocío López explicó que ella misma había propuesta a Ermida para ocupar la vicepresidencia "e estou moi contenta de que aceptase porque creo que é un exemplo, xa que a marxe das cores todas e todos podemos traballar na mesma dirección". "Estou segura de que as dúas aportaremos cousas positivas par ao conxunto da comarca", añadió. Y este mismo viernes era la alcaldesa barreirense la que mostraba su agradecimiento a López y destacaba que "por primeira vez dúas mulleres, de concellos pequenos e de dúas organizacións políticas diferentes están á fronte do organismo comarcal o que amosa que o futuro da política, tamén no local, pasa polo entendemento".



Los proyectos



Ambas avanzaron que desarrollarán proyectos pensados en el territorio y las personas que viven en él "para situarnos en pé de igualdade con outros territorios e competir nas mesmas condicións", dijo Ermida.