Más de 300 vecinos de Viveiro pidieron ayuda frente a las avispas velutinas

El Concello de Viveiro hace balance de la última campaña de trampeo llevada a cabo en el municipio para hacer frente a la invasión de avispas velutinas, que se llevó a cabo entre los pasados meses de marzo y julio por una empresa especializada en el control de la plaga. Esta acción preventiva dio lugar a la captura de 6.389 avispas reinas y zanganeras. Además, en lo que va de temporada, se retiraron 168 nidos, atendiendo las llamadas de más de 300 vecinos del municipio que solicitaron ayuda para evitar riesgos con el insecto.

El trampeo realizado en el concello vivariense incluyó la colocación de 3.000 trampas en 426 ubicaciones diferentes. Se trata de una acción profesional, que consiste en instalar trampas geolocalizadas y provistas de unos líquidos atrayentes especiales, cuyo fin es atraer a las velutinas para que caigan durante los meses de la primavera. La acción persigue sobre todo la captura de reinas fundadoras de nidos, las cuales retoman el ciclo reproductivo tras el letargo invernal.

La iniciativa de trampeo capturó también zanganeras, pero tanto las reinas como estas tienen capacidad de iniciar nidos, dado que hibernan juntas, indican desde el Concello. "Para a colocación das trampas tivéronse en conta varios factores, como a proximidade a vivendas, a detección de focos predilectos de instalación ou a protección de asentamentos apícolas", explica la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro.

La regidora dice que esta competencia es de la Xunta, "pero non actúa coa axilidade necesaria e por iso desde o Concello contratamos unha empresa para potenciar as actuacións e mellorar o servizo", subraya antes de recordar que la Xunta tiene habilitado un número de teléfono, el 012, para comunicar las incidencias con las velutinas, "pero os veciños transmitíronnos hai tempo que non eran atendidos ou tardaban varias semanas en acudir, polo que decidimos asumir unha competencia impropia para atender un tema que preocupa".