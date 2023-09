Más de 300 personas se concentran en A Pontenova para pedir médicos

Más de 300 personas se concentraron este viernes frente al centro de salud convocados por el alcalde de A Pontenova ante la falta de médicos en la localidad. Después de recibir quejas por los retrasos en consultas y citas para recetas y emitir un comunicado sobre la "insostible situación" sanitaria con un solo facultativo desde mediados de agosto, Darío Campos llamó a concentrase al ver que el pasado martes no había médico, debido a las bajas y vacaciones sin cubrir, y los 2.100 vecinos tedrían que desplazarse a otro municipio para ser atendidos, en caso de necesitarlo.

"Levamos tempo padecendo a situación, desde que se xubilou Ramón estamos deixados da man de Deus e convoquei isto sen maior intención política. A xente quéixase, porque non é normal pasar cun só médico", señalaba Campos, satisfecho con la respuesta: "Se faltou xente foi por ser día de traballo e ás once".

Espera que tomen nota en la Consellería de Sanidade y si no en 15 o 20 días convocará una manifestación. "A xente está cansada do trato médico neste concello, con consultas demorándose por 15 días e receitas para 20, porque hai que ter en conta o avellentamento da poboación e que hai unha tirada para ir e vir do PAC de Meira, onde dan servizo ademais á Pastoriza, Riotorto, Ribeira de Piquín e Pol", dice. Durante el acto reivindicativo unos niños se situaron tras una pancarta en la que se podía leer "queremos médicos e pediatra sempre".

En este sentido, el alcalde se dirigió a un gran corro vecinal donde también se reclamaba el servicio pediátrico, que en el centro de salud pontenovés no se presta y los padres con los niños deben ir a Meira, donde se ofrece tres días a la semana, o a A Pastoriza, donde se ofrece los otros dos.

"Mal imos se a Xunta de Galicia non mira polas súas competencias de sanidade, nas que nós non temos competencia, tomei a decisión pois o martes estivemos sen ningún médico, pode pasar algo grave e coa vida da xente non se debe xogar", añadió. Dice sobre el deterioro que «isto non chama a que a xente quede no rural".

En la concentración, además de otros concejales, estuvo el portavoz municipal del BNG, Xorxe Gómez, quien días atrás también se hizo eco del malestar vecinal y promovió, a través del diputado Daniel Castro, varias preguntas en el Parlamento de Galicia. También acudió a la concentración la portavoz municipal del Partido Popular, Concepción Novo.