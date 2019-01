Los camioneros y Ence vuelven a negociar los portes del eucalipto

El paro de apenas dos días organizado por los transportistas que operan con la fábrica de Ence en Navia el mes pasado, evidenció la dependencia de la factoría con respecto a este sector. Aunque la producción diaria se mantuvo, si la huelga se prolongase cuatro días, por ejemplo, podría llegar a paralizar la actividad porque, como señala el presidente de la Unión de Transportistas (Uita), José Fernández, "es una empresa que depende casi exclusivamente de los camiones". Cada día pasan por sus instalaciones más de 300 vehículos cargados con unas 27 toneladas de madera, cada uno. Otros salen con pasta de papel, sobre todo unos 50 tráileres que trabajan directamente para la firma y que realizan una media de cinco viajes diarios, entre el recinto empresarial y el puerto comercial ribadense de Mirasol.

Para Ence Navia y Ence Pontevedra trabajan de forma directa unos 500 camioneros y, más concretamente para la factoría naviega, vienen siendo alrededor de 30 los que operan en el traslado de la pasta de papel y otros 50 directos para el movimiento de madera de eucalipto. Los camioneros calculan que un centenar más son los que trabajan de forma indirecta con la factoría asturiana.

"Un camión de carga de pasta de papel no conlleva tanto gasto como el de traslado de madera, no tiene el mismo desgaste al no tener que ir por pistas y zonas empinadas", matizan algunos chóferes consultados.

Los de la pasta de papel, eso sí, han de estar disponibles y a expensas de cuando lleguen los barcos a Mirasol. Pero, unos y otros han de respetar las normas con respecto a lo que indica el tacógrafo, para no exceder los horarios reglamentarios, que son de nueve horas diarias, durante tres días y de diez horas, otras dos jornadas. Pero como los camioneros indican, "el autónomo no tiene vacaciones".

Navia recibe unas 5.000 ó 7.000 toneladas de madera al día, con las 25 toneladas que descarga de madera cada camión. "Es un movimiento muy grande", sostienen desde Uita.

Además, la madera que se carga en el puerto ribadense también suele destinarse a Francia, mientras que el eucalipto cargado en Burela, Ferrol o A Coruña va a parar a las papeleras de Portugal, Zaragoza y Hernani. Esa competencia empresarial es la que evita el monopolio y que la maderera naviega aún mantenga precios razonables para el transporte.

Ence además es exigente con los estándares, por ejemplo, para asegurar la procedencia de la madera y para ello, los camioneros disponen de una aplicación con códigos de barras y GPS, que además facilita la elaboración del albarán.

Entre los objetivos del paro del transporte del mes pasado, figuraba el hecho de pedir mejoras para la seguridad de los transportistas dentro del parque de madera de la fábrica, a fin de prevenir accidentes cuando los camioneros van a descargar, pero también exigen mejores tarifas, porque hay que tener en cuenta que se debería compensar "al transportista de madera por la inversión especial que realiza en equipamientos como la grúa", matiza Fernández, presidente de Uita y camionero desde hace 30 años. Las negociaciones con la empresa se retoman desde el día 15 y hasta el 25 de este mes y por parte del sector hay esperanzas porque consideran a Ence "una empresa seria con la que siempre se alcanzaron acuerdos y que está en un continuo avance".

"Lo peor son los parques donde se apila la madera, que son de tierra, si bien es cierto que fueron mejorando echando zahorra", aseguran varios camioneros.

Además se trata de un sector con futuro, porque "el papel se sigue consumiendo, se exporta a Europa y a otros países y se comercializa en dólares".

Quizás pocos mariñanos se paran a pensar en la riqueza que genera en A Mariña y el Occidente de Asturias el movimiento de mercancías de madera relacionadas con Ence: "No son solo los 500 camiones que operan con la factoría en Pontevedra y en Navia, sino lo que se dejan en talleres de la zona, en ruedas, gasolineras, restaurantes en los que paran a comer casi a diario, es decir, hay todo un mundo que orbita en torno al sector de un transporte que suele atravesar las mismas rutas, esto es, de Navia por A Mariña y de Pontevedra a A Coruña, por ejemplo. En definitiva, circulan por un radio de unos 500 kilómetros", señala Fernández. Desde Uita se quejan de que "en general, con el sector del transporte, no habido reconversión, como con la minería, porque con el impuesto de los hidrocarburos el Estado recauda 15.000 millones, pero nada ha repercutido en nosotros de vuelta", matiza el presidente de la Unión.

Uita opera con base en Asturias aunque pronto abrirá oficina en Santiago de Compostela porque de sus 1.200 afiliados -unos 250 de ellos, transportistas de madera-, cerca de 200 son gallegos y casi todos se dedican a este sector del transporte de madera.

Los camioneros no pueden excederse con la carga y "aunque el tope para todos es de 40 toneladas, lo normal es que cada camión de madera lleve unas 26 ó 27 toneladas de madera de cada vez", señalan. "La báscula del camión mide muy bien el peso en llano, pero en pendiente no", objetan. Otros indican que "en Navia se instala una báscula todas las semanas, un par de días".

Los seguros, incluido el que exige Ence de responsabilidad civil, además de los del vehículo, se llevan en torno a 4.000 euros al año de los gastos

El combustible supone al menos la mitad del gasto para estos transportistas: "Depende de los kilómetros que hagas pero yo suelo gastar en torno a 3.000 euros al mes", matiza el ribadense Juan Carlos Álvarez. Otros como el boalense, afincado en Ribadeo, Mariano Lombardía, hacen recorridos que requieren llenar el depósito con unos 300 litros diarios.

Los seguros, incluido el que exige Ence de responsabilidad civil, además de los del vehículo, se llevan en torno a 4.000 euros al año de los gastos. "Puede haber 600.000 camiones en España de los que 500 son de madera", añade Fernández, que critica el vial de la Costa y el carril derecho de la A-8 "que deberían mantener en mejor estado".

FUTURO. Hay mucho movimiento y están ampliando la factoría, aseguran los chóferes. "Cuando comencé en 2003, nos conocíamos todos y éramos de la zona; ahora hay muchísimos", matiza Juan Carlos Álvarez, que sí lo considera un negocio rentable. En general, todos coinciden en señalar que Ence supone un beneficio para la comarca y que genera numerosos puestos de trabajo indirectos.