Más de 200 vecinos se unen en la plataforma contra la hidroeléctrica de O Valadouro

Más de 200 vecinos de O Valadouro y Alfoz ya se unieron a la Plataforma de Veciños Afectados pola Macrocentral Hidroeléctrica Xistral, cuya reunión de constitución se celebró a última hora del viernes. "Nós defendemos o non a esta central, pero non buscamos enfrontamentos cos veciños que estean a favor", explican desde la plataforma y subrayan que tampoco se posicionan "contra as hidroeléctricas nin as enerxías limpas, pero pensamos que haberá que buscar os enclaves máis axeitados.

Por el momento, desde la plataforma sacarán adelante la constitución formal del colectivo y seguirán desmenuzando y explicando el anteproyecto a los afectados para presentar alegaciones. También tienen pensado visitar otras centrales similares a la planificada en A Mariña para hablar con los vecinos de esas zonas, "porque sabemos que están dando problemas pola vibración dos tubos no subsolo".

El embalse inferior, en el vallde de Recaré, llevaría de agua lo equivalente a 3.700 castillos de Alfoz

En la reunión del viernes ya empezaron a desmenuzar ante los vecinos un proyecto que consideran desmesurado para el valle de O Valadouro. Tres ingenieros de distintas especialidades fueron los encargados de explicar las que, a su juicio, son las principales afectaciones de la central sobre el territorio. "Estamos analizando o anteproxecto sabendo que non é o proxecto definitivo e que ese será peor", aseguran y destacan que la hidroeléctrica Xistral "non vai producir enerxía senón que a vai almacenar cando haxa picos de producción para vendela cando sexa máis cara".

CAPTACIÓN EN EL OURO. Una de las principales afecciones que señalan tiene que ver con río Ouro, de donde la central captará el agua para los embalses tanto para su llenado inicial como para la reposición anual por las pérdidas que pueda sufrir. "O anteproxecto só fala de perdas por evaporación, pero pode habelas por outras causas e os datos de caudal que manexa é a nivel de San Acisclo, onde o río leva máis auga, pero a captación irá en Frexulfe, onde hai menos cantidade de agua porque dende ese punto para abaixo o río conta con máis afluentes", dicen.

Uno de los ingenieros presentes hizo una comparativa para explicar el agua que será necesaria para llenar solo el vaso inferior, el más pequeño, que acumularía 8.924.581 metros cúbicos. "Levaría a misma auga que o equivalente a 3.700 castelos coma o de Alfoz ou que 8.450 piscinas olímpicas", subrayan.

EL SUELO. Otra de las afecciones que subrayan es la localización de las balsas en zonas agropecuarias y forestales. El embalse superior, en Vilacampa, ocupará más de 60 hectáreas y el inferior. en el valle de Recaré, 49. "A metade da parroquia de Recaré desaparecería", señalan. En este sentido también recalcan que estas fincas son una zona agropecuaria protegida, donde hace más de 40 años se hizo una concentración parcelaria experimental que la convierte en una de las pocas de la zona con una red de caminos asfaltados y entradas a las fincas. "Agora habería explotacións gandeiras que quedarían baixo a auga, esa é a defensa que fan do rural?", se preguntan.

También señalan al impacto paisajístico de los embalses con muros altísimos, en el caso del inferior de 20 metros y en el superior de más de 50. "O impacto dos muros é tremendo e en Recaré quedan a tan só quince metros dalgunhas casas", señalan y hacen la comparativa con las torretas de alta tensión que atraviesan el valle y cuya altura marcaría la parte superior del muro que rodearía el embalse. Este impacto paisajístico impactará de lleno en las viviendas del entorno que pasarán de estar ubicadas en un valle verde a mirar a una mole de hormigón. Señalan además las enormes dimensiones de las chimeneas de equilibrio de las instalaciones, cuatro en total. Las superiores tendrían unas dimensiones de 30 metros de diámetro interno y 69,1 de altura y las inferiores un diámetro interno de 25 metros y una altura de 186.

Los muros que rodearán los vasos serán de 20 y 50 metros y está proyectada una red con más de una treintena de túneles

De la descripción del proyecto llaman asimismo la atención sobre los túneles que se encargarán de conectar la central con las chimeneas de equilibrio y que superan la treintena. Son de acero, pero en las cercanías de la central deberán estar reforzados con hormigón. Algunos de estos túneles horizontales superarán los nueve metros de diámetro. "Todo este proxecto é unha auténtica barbaridade", lamentan.

EMPLEO. Otro de los aspectos que también abordaron fue la creación de puestos de trabajo sobre la que, subrayan, nada se habla en el anteproyecto de la central. "Está claro que para a construcción haberá traballo, pero tampouco cremos que sexan empresas de aquí as que a fagan a excepción dalgunha subcontrata, pero unha vez rematada cantos empleos quedarán?", dicen. Y es que indican que en las centrales de Belesar y Os Peares, donde llegó a haber hasta 40 puestos de trabajo, "agora quedan tres porque está todo automatizado".

Por eso el razonamiento de los puestos de trabajo tampoco les sirve para justificar un proyecto que a su juicio acabará con muchas más vida en el valle valadourense de la que supuestamente creará. Además la vuelta al rural por la mejor calidad de vida que algunas personas se están pensando ahora y que puede verse en la rehabilitación de viviendas, algunas de ellas vacacionales, será una oportunidad también perdida en el valle de Recaré.