Más de 200 niños procesionarán en la Semana Santa dos Nenos

Ya es toda una tradición en Viveiro que a la semana siguiente de las celebraciones de la Pasión salgan las procesiones de la Semana Santa dos Nenos, con una elevada participación. Serán más 200, desde bebés a adolescentes, los que replicarán este viernes y el sábado los desfiles de los mayores en unas comitivas en las que no falta detalle, desde los pasos a medida, los tambores, los estandartes, las mantillas y hasta las autoridades, pero sobre todo mucha ilusión. Una veintena de vecinos de Campo de Urraca mantiene viva esta celebración, cuyos preparativos tienen en marcha estos días.

La principal novedad este año fue a nivel de planificación, con una inscripción previa en la que se apuntaba la edad y medida de los niños de cara a organizar su disposición en los pasos. "Puxemos unha idade mínima de 6 anos para que os nenos vaian mellor levando os pasos, miramos as alturas e as idades para que vaian máis compensados. Así non cansan tanto e tamén se evita que cheguen alí sen saber se poden levar santo ou non. Así está todo máis programado e á vez non hai tanta aglomeración", explica Beatriz Rego, una de las vecinas organizadoras.

La intención es que todos los niños puedan participar en la procesión los dos días y por el mismo motivo desfilan en las dos jornadas todos los pasos, que siguen un orden en el desfile según el relato de la Pasión de Jesús. Así, el primero es La Borriquita y siguen La Oración del Huerto, el Nazareno, la Verónica, el Calvario, la Piedad, la Virgen Dolorosa —que cada día lleva una vestimenta distinta—, la Esperanza o el Resucitado. "Sacámolas todas os dous días, pois dá pena deixar santos na casa e nenos sen saír", comenta.

Los niños ensayando. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Las procesiones salen de Campo de Urraca a las seis de la tarde y la de mañana baja por la Avenida de Cervantes y sigue hacia la Praza Maior, Pastor Díaz, A Zapatería, Avenida de Lourdes y Juan Donapetry, mientras que el sábado tras salir baja hacia la plaza por Luis Trelles y después sigue el recorrido del día anterior. Al terminar los pequeños disfrutan de una merienda, en la que colabora el Concello además de con diverso material, y desde la organización también subrayan el apoyo de la Policía Local y de las bandas de cofradías que envían a sus integrantes más jóvenes para abrir la procesión con sus tambores.

La Semana Santa dos Nenos es una tradición que pasa de generación en generación y que goza de buena salud. "En Viveiro a Semana Santa vívese con moita devoción e os nenos xa piden levar os santos igual que seus pais. Están moi emocionados con todo isto e xa preguntan que días van ser as procesións deles", reseña Beatriz Rego. Los organizadores, por su parte, tratan de que todo salga lo mejor posible y eso conlleva también un trabajo previo, como el mantenimiento y arreglos que haya que realizar a las andas y las imágenes o la limpieza y planchado de las vestimentas, que se reparten entre varias casas.