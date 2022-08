A Maruxaina tendrá más baños y un punto lila en esta edición

Cervo celebró este lunes una junta local de seguridad en la que se terminó de perfilar el dispositivo que se desplegará el próximo sábado en San Cibrao para que la trigésimo quinta edición de la fiesta de A Maruxaina se desarrolle de la forma más segura posible.

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, y el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, presidieron la reunión, en la que Rodríguez le ofreció a Villares "todo o apoio necesario das forzas de seguridade para garantir o éxito da festa da Maruxaina e que as veciñas e veciños de San Cibrao, así como todos os visitantes, poidan desfrutar con liberdade e seguridade do evento", señaló Rodríguez.

Por su parte, el regidor cervense detalló que se va a aumentar el número de baños públicos, pero apeló al civismo de la gente. "Vaise ampliar a seguridade e máis aspectos, pero ao marxe de que calquera administración poña os recursos que sexan necesarios, o fundamental é que todos nos comportemos como hai que facelo, nesta e en todas as festas. Todos temos que intentar ser o máis cívicos posible e desfrutar respectando ás persoas e ao mobiliario público, o medio ambiente e, en definitiva, ao pobo no que se celebra. Non hai mellor forma de limpeza que a de non manchar", apuntó.

En cuanto a los baños, concretó que "vanse reforzar dentro das posibilidades que temos e nas localizacións onde sexa posible polo alcantarillado, xa que sempre hai un tope loxístico e de espazo".

Asimismo, abordó el tema de las grabaciones a mujeres orinando que se produjeron en la última edición que se pudo celebrar, la de 2019: "Vaise reforzar a seguridade, tanto con axentes da Garda Civil como con medios privados, sobre todo polo acto delictivo e vergonzoso que pasou en 2019. É unha festa que non está acotada porque o recinto é todo o pobo. Isto complica un pouco todo, pero esperamos que volvamos desfrutar dunha festa tan entrañable como a Maruxaina", indicó Villares.

A Maruxaina también contará este año con un punto lila en el que darán apoyo a las mujeres que puedan sufrir cualquier tipo de violencia de género.

"Nos próximos días repartiranse e compartiranse polas redes sociais uns planos que indicarán onde se atopan os baños e todos os puntos de interese da festa", afirmó.

El Concello de Cervo y las asociaciones A Anxuela y Amigos da Maruxaina preparan un programa que arrancará el viernes, día 12, a las siete de la tarde con el gran chupinazo de la Pre-Maruxaina, tras el que habrá degustación de empanadas típicas gallegas y bollos preñados en la Praza dos Campos. Allí mismo se desvelará a las nueve de la tarde el Maruxaino o Maruxina de Honra.

El día grande será el sábado, día 13, que estará animado desde por la mañana por gaiteiros y charangas. Por la tarde se celebrarán los juegos populares en la playa y a las once de la noche será el desembarco de A Maruxaina y su posterior juicio.

Se cerrará el programa con la verbena a cargo de Arizona y Fénix. Otra novedad para esta edición será la distribución, en colaboración con la hostelería local, de un vaso único reutilizable "a fin de incidir no respecto á contorna e reducir ao máximo a xeración de residuos", informaron desde la organización.

Desde el Concello avanzan que se realizarán modificaciones y restricciones de tráfico en diferentes calles de San Cibrao entre las tres de la tarde del viernes y la misma hora del domingo. Mañana es el último día para pedir pases especiales en la casa de la cultura.