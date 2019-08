A Maruxaina provoca cambios en el tráfico en San Cibrao

La celebración de A Maruxaina provoca cambios en la circulación de vehículos en San Cibrao y también restricciones para aparcar que empiezan ya este jueves. Así, desde las tres de esta tarde no se podrá aparcar en la Rúa do Torno y en las calles Figueiras y Beiramar y a partir de las once y media de la noche también está prohibido en la Avenida da Mariña. También esta noche se cortarán al tráfico las calles Campos y Torno.

El tráfico rodado quedará cortado en la Avenida da Mariña a las dos de la tarde de mañana viernes.

El acceso rodado estará cortado durante la celebración de la fiesta en la Avenida da Mariña, las calles Aduana, Campos, Torno, Beiramar, Caosa, Hospital, Miramar, Anxuela, Coto y Penamea. Tampoco se podrá acceder a las plazas do Lugar y Penal ni a la zona del Porto de Arriba.

Estos cortes no afectarán a los vehículos con pase autorizado ni a los de emergencias o reparto y a los servicios municipales.