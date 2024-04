"Ás veces enfádome con ela, pero penso na música de xeito constante"

Están a punto de sacar do forno o seu novo disco, como se titula?

É o noso terceiro disco, que sae un par de anos despois do segundo. Chámase Amuleto. É unha continuación do anterior traballo.

Que se vai atopar a xente cando escoite este disco?

O disco reflexa un pouco o que facemos Roi Fernández e eu en directo. Ao principio eramos máis tipo folk, e agora hai máis volume, máis caña. No directo somos moi enérxicos e físicos e iso témolo que traspasar ao disco.

Gústanlles os directos?

Si. Con este formato compenetrámonos ben e facemos os directos máis divertidos.

Cando presentan este traballo?

O 3 de maio na sala Sónar, en Santiago. É o que temos pechado ata agora, esperemos que haxa moitos máis concertos durante o verán.

Roi e vostede levan moitos anos xuntos.

Levamos vinte anos como parella de feito (ri), desde a época de The Homens. Coñecemos as nosas limitacións, por onde tirar, e o traballo soa moi ben en directo.

Como se distribúen o traballo no grupo?

Basicamente eu toco a guitarra e Roi a percusión e a batería. Sendo dous temos que optimizar os recursos para que soe grande.

Onde acostuman a traballar e ensaiar?

Nós estamos en Santiago e aquí hai un estudo que se chama Potemkin que ten locais de ensaio. Alí foi onde grabamos o disco. É onde temos a infraestrutura do grupo.

Cantas cancións compoñen o novo disco?

Ten dez cancións. O primeiro avance, a primeira canción, sae hoxe en Spotify, e chámase Amuleto, coma o disco.

Ten ganas de presentalo xa?

Si, porque gravar un disco é un proceso bastante longo, que financiamos nós, é custoso. Temos ganas de que saia e que a xente nos diga que lle parece, e na medida do posible que se venda para recuperar os cartos.

Santiago segue a ser unha referencia da música en directo?

En Santiago faltan sitios para facer concertos, é complicado. É verdade que segue habendo xente facendo cousas moi chulas, como Grande Amore, Trikornio ou Familia Caamagno, pero faltan sitios para as bandas medias ou pequenas fóra dos festivais.

Que significado ten para vostede a música?

É algo que leva moitísimo tempo comigo, que ten moita importancia na miña vida. Eu nunca vivín disto. Ás veces enfádome con ela e digo que xa non volvo tocar, pero sígolle dando voltas. Lévoa dentro, penso nela de xeito constante.