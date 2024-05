Martina Blanco: "Me gustó actuar, pero también el vestuario y la peluquería"

Estudiante de 1º de la ESO, con buenos resultados, Martina decidió hace un tiempo que quiere ser actriz y si puede ser en series de televisión, mejor que en cine o en teatro. El verano pasado fichó con la agencia gallega Things Management y al poco la llamaron para su primer rodaje. Ahora acaba de terminar de grabar 'Animal Salvaje', la nueva comedia de Alea Media para Netflix, que cuenta las peripecias de un veterinario rural gallego interpretado por Luis Zahera.

¿Cómo fue la grabación con Luis Zahera?

Me hizo mucha ilusión, estuvo muy bien. Impresiona tener cerca a un actor que sale por la televisión y que normalmente solo vas a ver a través de la pantalla. Fue un experiencia. Además, fue una sorpresa para mi, pues no sabía que mi escena iba a ser con él hasta que llegué al plató.

Y, ¿qué tal en el plató?

Me lo pasé muy bien. Al principio estaba nerviosa, porque todo era nuevo para mi. Luego conocí a la otra niña que sale conmigo en la escena, Leila Cores, y ya se me pasó un poco el nerviosismo. Nos llevamos muy bien y nos hicimos amigas, así que fue más fácil rodar.

¿Fue dura la grabación?

No, repasar el guion nos llevó diez minutos y después de ensayar ya grabamos y, al final, salió bien aunque tuvimos que repetir la toma varias veces pero por motivos que no tenían que ver con la actuación.

¿Cómo fue su escena?

Se desarrolla en la tienda del protagonista, que es el veterinario que interpreta Luis Zahera. Allí estamos la otra niña y yo. .

¿Cómo se preparó para llevar a cabo la interpretación?

Ensayé en casa con mi madre el diálogo un par de veces y luego ya fue en el ensayo previo al rodaje.

De toda la experiencia, ¿qué fue lo que más le gustó?

Es un mundo diferente en el que conoces gente nueva. Me gustó mucho actuar y después todo lo que tiene que ver con el vestuario y la peluquería. Fue genial; me gustó mucho la parte de peluquería y maquillaje y también el outfit con el que salgo en la escena.

¿Cómo llegó a tener la oportunidad de aparecer en Netflix y en una película con actores tan conocidos?

La manager que me lleva —Carla— veranea en Viveiro y convenció a mi familia para que hiciera unas pruebas, me sacaron unas fotos y me añadió al portafolio de artistas. Eso fue en el verano y al poco me llamaron para una primera aparición en la TVG en el programa 'Ahora se podes'. Y después al poco ya me llamaron para participar en esta serie.

Y en el futuro, ¿quiere seguir dedicándose a la interpretación?

Sí, quiero dedicarme profesionalmente a esto. Mi idea es hacer el bachillerato de Artes y seguir estudiando para convertirme en actriz.

¿Le gustan las series o preferiría el teatro?

Prefiero seguir con las series, de momento. El teatro no me llama tanto la atención, aunque ya hice algunas cosas en el género.

Ya tenía alguna experiencia previa en este mundo.

Sí, con 8 años hice un anuncio para el Centro Comercial Casco Histórico de Viveiro (CCHV) y este año también grabé un anuncio de turismo con la Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, en el que también salen mis padres y mi hermano. Y también tengo alguna experiencia en el mundo de la canción.

¿Qué le dicen sus padres sobre sus planes?

Me apoyan en todo. Mi madre también me dice que es una carrera de fondo y que es difícil abrirse camino, que me tengo que tomar las cosas con calma.

