Martín Traba: "Si seguimos trabajando así los resultados positivos llegarán"

Martín Traba (Fisterra, 1993) está a punto de cumplir los 31 años y ya es un veterano del fútbol provincial lucense. Esta temporada regreso al Ribadeo, en la que es su tercera etapa, y el inicio no ha sido muy bueno. Un empate y dos derrotas, ambas en el Pepe Barrera (la última este fin de semana ante el Cidade de Ribeira por 0-1), dibujan un gris en el lienzo del comienzo de Liga, pero esto solo acaba de empezar.

"Estamos trabajando bien en los entrenamientos, en los partidos también jugamos bien, pero no está costando hacer goles, pero la actitud está ahí y si seguimos trabajando así los resultados llegarán", dice el defensa central, que en el último partido tuvo que jugar de lateral derecho para cubrir la baja de Xairo.

Contra el Ribeira tuvimos un palo, no nos pitaron un penalti claro, y luego nosotros tenemos un fallo y nos penaliza

En el último partido, el Ribadeo se llevó una dura derrota, por 0-3, frente al Cidade de Ribeira. "Tuvimos un palo, no nos pitaron un penalti que fue claro, y luego nosotros tenemos un fallo y nos penaliza, porque ellos tampoco tuvieron muchas ocasiones", argumenta el exjugador del As Pontes, donde ha estado las tres últimas campañas.

El fútbol se decide en las áreas

Y es que el fútbol se decide en las áreas, y ahí es donde está la fragilidad del Ribadeo en este inicio en la Preferente Futgal. "Es cierto, estamos generando ocasiones, pero solo metimos un gol en el campo del O Val; este fin de semana tuvimos ocasiones para marcar, pero no fuimos capaces", asegura.

Martín Traba es de los que tira del carro. En el vestuario los compañeros estaban cabizbajos después de la derrota, pero el dice que está "tranquilo, no me parece una situación preocupante", advierte. "El primer año en Ribadeo me acuerdo que empezamos con cuatro derrotas y un empate, y luego empezamos a ganar muchos partidos, sobre todo los de casa, y llegamos a jugar la promoción con el Estradense", recuerda. "Tenemos un buen grupo, somos parecidos de edad, hemos coincidido en otros equipos y la directiva se está portando muy bien con nosotros, todo lo que rodea al equipo es positivo, ahora solo falta la guinda de las victorias", subraya.

Tenemos un buen grupo, somos parecidos en edad, la directiva se está portando mu bien y ahora solo queda la guinda de las victorias

Otro de los hándicap del Ribadeo es que es un equipo completamente nuevo, donde aún falta acoplamiento. Han sido muchos fichajes y entrenador nuevo, Ramón Labrada. "Hay que enlazar todo esto, además en pretemporada juegas contra equipos de nivel más bajo o contra un Vilalbés sin motivación, y cuando llega la Liga te pegas con la realidad", dice.

Análisis del rival, el Negreira

El optimismo es marca de la casa en el jugador coruñés. "Lo soy, creo que este fin de semana en Negreira vamos a revertir la situación", dice. "Es un campo complicado, ellos son un recién ascendido, va a ser un partido duro porque ellos son fuertes en su casa, pero vamos a ganar", dice.

El próximo encuentro del Ribadeo será el domingo 29 de septiembre a las 17.30 horas en el estadio municipal Jesús García Calvo. Un conjunto, el de la comarca compostelana, que tampoco ha iniciado nada bien la temporada, con dos empates y una derrota. En el único encuentro que ha jugado hasta el momento en su cancha perdió por 0-1 frente a sus vecinos del Arzúa, en cambio ha conseguido dos empates, ante el Paiosaco y ante el Lalín fuera de casa.

Sobre las claves que pueden mejorar el rendimiento del Ribadeo, es claro. "Tenemos que tener más eficacia de cara a portería y evitar los fallos individuales y puntuales dentro de nuestra área que nos están penalizando", concluye.