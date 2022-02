Marta López: "Imos ver a incidencia dos minerais nos tumores"

As investigacións sobre o cancro afrontan novas vías para intentar que a poboación non caia na doenza. Un grupo de veterinarios da USC en Lugo traballa xunto cos médicos do Hula nun proxecto multidisciplinar sobre a influencia dos déficits de minerais, polo que solicitan apoio dos concellos e teñen en marcha una campaña de micromecenado.

Que buscan co mecenado?

Procuramos pequeñas aportacións para levar a cabo un proxecto de investigación, que temos na plataforma Precipita que facilita o Ministerio de Ciencia e co aspiramos a conseguir 30.000 euros en 90 días para poñelo a andar. Por iso pedimos axuda á cidadanía, a empresas, ao mundo do deporte e tamén aos concellos.

Para que se reúnen cos alcaldes?

Solicitamos a súa colaboración porque queremos recoller mostras de sangue de toda a poboación da provincia de Lugo, con participación voluntaria. O xoves pasado estivemos na Mariña, e actuar sobre pacientes oncolóxicos para ver que relación existe. Imos facer un convenio para que nos axuden tamén cunha aportación económica para sufragar os gastos.

De que trata o proxecto?

É sobre o efecto que teñen os minerais nos procesos oncolóxicos, xa que a súa inxesta a través da dieta e esencial, pois teñen unha función importante na inmunidade. Están máis presentes nuns alimentos, o cal depende da orixe do solo. As prantas aliméntanse dun determinado chan e iso arrástrase á cadea alimentaria. Na zona de Europa na que vivimos hai chans que non son ricos en minerais,

Cales son os minerais máis importantes na loita contra o cancro?

Os minerais máis importantes son o selenio e o zinc, tamén outros hai outros, como o cobre, o ferro, o magnesio, pero poñeremos máis atencións nos primeiro polos datos que temos. Queremos estudalos en detalle porque a súa carencia ou desequilibrio inflúe na aparición de certos tumores, xa que participan no sistema inmune, nos procesos de cicatricación, a resposta antioxidante, antiinflamatoria, de multiplicación celular ou expresión xénica.

Que desencadea a súa falta?

Se fallan poden aparecer tumores, poden ocorrer mutacións nas células, se o sistema inmune non funciona adecuadamente pode medrar ou orixinar cambios inflamatorios. Se estamos sanos e non estamos espostos a axentes infecciosos, aínda que teñamos niveis baixos non o notamos; o problema é cando estamos espostos a un virus ou a un axente patóxeno. Aínda que no día a día poidamos ir tirando, subir polo ascensor e non polas escaleiras a un sexto piso, temos que estar preparados para eses esforzos, porque se os niveis de minerais non son axeitados, os procesos de multiplicación son erróneos.

Hai outros factores no cancro?

O cancro é unha enfermidade multicausal, con moitos factores asociados, un pode ser a nosa alimentación. Trátase de actuar en varias liñas para reducir a incidencia. Aos animais supleméntaselles por temas produtivos.