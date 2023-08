Un 'marrón' veraniego en Foz

Una reacción de los productos desinfectantes provoca que el agua de la traída municipal de Foz, excepto en Cordido, no sea apta para el consumo estos días. El alcalde, Fran Cajoto, recomendó por prevención no ingerirla ni preparar alimentos con ella hasta que se solvente la incidencia. Mientras, los vecinos vacían el agua de las estanterías de los supermercados en el agosto con más afluencia turística de los últimos años y los hosteleros recurren a máquinas purificadoras o a garrafas para seguir prestando los servicios de cafetería o de restauración porque lo primero es la salud, indican.

El gerente de Casa Damián, Antonio Castro, explica que la situación no le ha influido porque "teño unha máquina que purifica a auga, que vendía como de Km 0 nas mesas e embotellada para acompañar o menú no canto de usar a da billa e agora, ademais, úsoa para cociñar por precaución. No lavalouzas, como é para limpar, uso a auga normal, que hoxe sae limpa e non se lle nota o cloro. E na cafeteira, que ten uns filtros, tamén uso a da traída".

Castro asegura que cuando conoció la incidencia por las redes sociales "tiña medo que fose un problema como o de Betanzos, pero xa vin que era só por prevención, pero porque teña un pouco máis dunha sustancia desinfectante non fai dano. Para ser grave tería que ser moita cantidade".

Con garrafas trabajaron en cafetería y pastelería Anduriña, cuyo gerente, Moncho Castro, explica que desconectaron "a cafeteira da traída e compramos garrafas de dez litros que tamén usamos para amasar. Miramos se as conseguiamos máis grandes, pero tampouco caben debaixo da toma. É un quebradeiro de cabeza, tes que estar pendente porque nun par de horas acábase e sen auga pódese queimar a cafeteira. Todo o que é comestible facémolo coa das garrafas e fregamos coa da traída", señala.

El alcalde confía en que la normalidad se recupere en pocos días

El contratiempo les cuesta tiempo y trabajo. "É unha loucura en pleno agosto, porque saen moitos cafés, pero hai que colaborar no que se poida e que se solucione canto antes pola saúde de todos", indican desde Anduriña. Este establecimiento encargó 100 litros en garrafas al por mayor a Cash Récord, pero "se isto dura non sei se chegará; ao mellor teremos que pedirlle ao Concello que traia unha cisterna para reencher e subministrarse con elas, como fixeron en Betanzos. O primeiro é a saúde dos clientes, pero esperemos non quedar sen agua nos supermercados", expresa haciéndose eco del temor de algunos.

El gerente del Acia Foz-CCA, José Carlos Paleo, subraya que el inconveniente de comprar el agua es menor. "Todo o mundo apanda, aínda que non é o mellor momento porque na primeira quincena de agosto estamos a tope, polo que cociñar é un inconveniente engadido para os restaurantes", pero "as normas sanitarias son o primeiro que hai que cumprir. Despois farase unha valoración, non é igual que sexan tres días que sete. Hai que esperar que os correctores que botaron percorran todo o circuíto e ver as análises. Isto é un marrón veraniego".

Por su parte, el alcalde de Foz, Fran Cajoto, explicaba este viernes que la empresa concesionaria cambió el reactivo y se tomaron "mostras para ver os valores por se é posible levantar a restrición". Al Concello no le constan otras afecciones sobre las propiedades organolépticas del agua, pero reconoce que la población está más pendiente y aconseja avisar si sale marrón o hay problemas de presión. Por ahora solo tienen constancia de Palmiz, la parte alta de Forxán, por el aumento del consumo estival, como ocurrió la semana pasada al llenar piscinas, que solventaron aumentando el bombeo.

Cuatro concellos prohíben los usos no necesarios

Cuatro concellos de la comarca prohibieron en los últimos días el empleo del agua de las redes municipales para usos no esenciales. Son O Valadouro, Barreiros, Xove y Alfoz. Límites Los alcaldes de esos municipios han solicitado que no se laven coches, baldeen aceras, llenen piscinas ni rieguen jardines o zonas verdes.

Una de las razones por las que crece el consumo en la Costa en verano es el aumento de la población flotante, dado el gran número de visitantes que recibe, a lo que se suma la falta de agua en estos meses.