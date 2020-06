Maroto esixe 800 millóns a Alcoa se non garante o emprego en San Cibrao

O Goberno esixirá a Alcoa a devolución dos máis de 800 millóns de euros recibidos en axudas na última década, máis os intereses de demora, se non cumpre co seu compromiso de garantir o emprego na planta de San Cibrao, no municipio de Cervo, segundo anunciou a ministra de Industria, Comercio e Turismo, Reyes Maroto.

Na sesión plenaria no Senado, Maroto sinalou que o Executivo acaba de requirir a Alcoa esas axudas, "que estaban condicionadas ao mantemento do emprego". "Se non cumpre con este requisito do mantemento do emprego, imos esixirlle a devolución das axudas e dos intereses de demora correspondentes", afirmou.

A titular de Industria indicou que a multinacional estadounidense percibiu nos últimos dous anos 37 millóns de euros en compensacións de CO2, axudas que no últimos dez anos ascenden até eses máis de 800 millóns de euros.

Alcoa decidiu a pasada semana iniciar o período formal de consultas no proceso de despedimento colectivo de 534 traballadores da fábrica de aluminio de San Cibrao, nun proceso de 30 días naturais que terminará o 24 de xullo.

Así, Maroto defendeu que desde "o primeiro momento" o Goberno de España demostrou "o seu compromiso por manter as capacidades produtivas e o emprego en Alcoa e no conxunto da industria no país", con instrumentos de apoio ao sector, especialmente á electrointensiva, para manter a súa competitividade. "Mobilizáronse moitos recursos, especialmente en Galicia e sendo Alcoa a principal beneficiaria", engadiu respecto diso.

PLAN INDUSTRIAL. Desta maneira, subliñou que o compromiso se manifesta "con feitos, non con palabras", e puxo en valor o diálogo "permanente" mantido tanto con Alcoa como cos traballadores para atopar unha solución.

Así, destacou que na última das mesas o Goberno chegou a presentar un plan industrial para a planta que garante a súa viabilidade durante 10 anos e solicitou así a retirada do expediente de regulación de emprego (Ere).

"Estamos a facer todo o posible para manter o emprego e as capacidades industriais en San Cibrao, e é o momento de estar todos unidos. Esperamos ter a todas as forzas políticas ao noso lado e esixir á empresa que manteña o seu compromiso coa Mariña, con Galicia e con España", afirmou.