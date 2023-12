Marisol Rey: "Dediqueime á concellería en corpo e alma e fíxeno desde o corazón"

Marisol Rey presentou no pleno deste mércores a súa renuncia como concelleira en Viveiro despois de oito anos no goberno municipal. Fíxoo por motivos laborais ao ser incompatible coa política o seu novo cargo na empresa Oca Hotels.

Cales son eses motivos laborais que a levan a deixar o Concello?

Tiven unha proposta que non puiden rexeitar dunha cadea hoteleira moi coñecida tanto en España como fóra, que é Oca. É un cargo importante vencellado ás relacións exteriores, co cal traballarei no meu, no que a min me gusta, onde me sinto cómoda, que é nas feiras de turismo, en promoción turística, e estou moi contenta.

Xa tiña experiencia no sector.

Si, empecei no mundo do turismo con 24 anos, a facer as miñas primeiras feiras para Turgalicia cando aínda vivía en Londres. A pesar de que tamén fun auxiliar de voo, sempre o compaxinei co mundo do turismo e aos 28 traballaba para unha empresa galega desde Londres, contactaba con turoperadores e mandábaos a Galicia. Vendía a zona do sur, que era o que daquela se publicitaba, e exercía de guía, acompañaba aos británicos ao saber falar inglés.

Este novo traballo implica ter que irse de Viveiro?

Non, dedicareime a viaxar pero ao mesmo tempo vou seguir exercendo o traballo desde a miña oficina aquí. No neu negocio de alugueres turísticos tamén temos plans de expansión fóra de Viveiro, o cal me vai requerir moitísimo tempo e disponibilidade. A min gustústame facer as cousas ben e por todo isto non lle ía poder dedicar ao Concello todo o que necesita como concelleira de Turismo.

Formamos un equipo consolidado e á parte unha gran familia porque os éxitos e os fallos de cada un eran os de todos

Que lle di a xente desde que se sabe que xa non vai seguir?

Todo o mundo está sorprendidísimo, recibín tantas mostras de cariño, de agradecemento, que non o podo nin crer, de moitas persoas e de tódolos partidos. A verdade síntome moi afortunada porque sempre me sentín moi querida en tódolos ámbitos, normalmente dise que na política se crean inimigos pero eu sempre percibín moito agradecemento dos cidadáns de Viveiro en xeral.

Como se quixo despedir da corporación?

Cun agradecemento sobre todo a María Loureiro por ter confiado en min desde o principio sen coñecerme. Considero que é unha gran política, unha gran profesional e unha gran amiga, o mesmo que os meus compañeiros cos que formamos un equipo de goberno consolidado e á parte eramos como unha familia, porque o éxito de un era o éxito de todos e o fallo de un era o fallo de todos. É moi bonito poder traballar deste xeito, tendo compañeiros cos que te levas moi ben.

Que balance fai destes anos?

Empecei creando unha marca para Viveiro, un vídeo promocional, un banco de imaxes, folletos modernos e actualizados, e cando tiven todo iso empecei a asistir ás feiras de turismo a vender o noso produto. Actualizámonos tecnoloxicamente en tódolos sentidos, creamos a web, a app, unha páxina de turismo intelixente; estamos traballando na nova marca Descubre Viveiro, subindo continuamente ‘reels’ a TikTok e Instagram... Creouse unha zona de autocaravanas, rutas de sendeirismo que non había, visitas guiadas gratuítas que son un éxito, traballouse moitísimo co Camiño do Mar, púxose a pantalla xigante na oficina de turismo, fíxose motísima publicidade á merluza do pincho de Celeiro en Xantar. traballouse en cruceiros e veu un, traballouse con turoperadores e viñeron 60 británicos con coches antigos que pernoctaron aquí unha semana enteira e tamén coches clásicos de Alemania, entre outros.

O feito de que Viveiro se puxera as pilas ao cen por cen a nivel turístico axudou a que outros concellos tamén o fixeran e de aí saíu algo positivo para toda A Mariña

Quedoulle algo por facer?

Tiña un proxecto que non se puido levar a cabo, que era a presentación en Reino Unido sobre o Camiño do Mar e a Semana Santa. Non se puido facer polos problemas económicos que está a atravesar o Concello agora mesmo.

De que se sente máis orgullosa?

De todo en xeral, porque desfrutei e vivín cada minuto e cada segundo, dediqueime en corpo e alma; púideno facer mellor ou peor pero fíxeno desde o corazón. Ser concelleira é unha experiencia na miña vida que xamais olvidarei, coñecín un montón de xente interesante e aprendín moitísimo sobre política. Tamén quero resaltar o labor de Mari, a técnica de turismo da oficina municipal, que é unha gran profesional e facilitoume moitísimo o traballo, sempre estaba dispoñible para botarme unha man.

Ve unha relación directa entre o traballo desenvolvido e o aumento de visitantes que rexistra Viveiro nos últimos anos?

Absolutamente. Antes de vivir aquí tamén viña de vacacións tódolos veráns, traballaba en feiras de turismo e sei como estaban Viveiro e A Mariña a nivel turístico. Ese incremento nótase, é considerable, non só en Viveiro senón en toda a comarca. Penso que o feito de que Viveiro se puxera as pilas ao cen por cen a nivel turístico axudou a que outros concellos tamén o fixeran e de aí saíu algo positivo en conxunto para A Mariña.

Queda moito por traballar aínda?

Si. Considero que o turismo nunca está consolidado e coma en tódolos ámbitos sempre hai que seguir traballando. Si é certo que as bases están asentadas pero ademais de facer unha continuidade hai que seguir mellorando e innovando, e agora coas novas tecnoloxías cada día máis.

Que consello lle pode dar ao seu sucesor ou sucesora como concelleira de Turismo?

Non son ninguén para dar consellos porque non hai ninguén imprescindible nin máis profesional que outro. Do que non me cabe a menor dúbida é de que calquera dos meus compañeiros que colla o cargo o vai facer divinamente.