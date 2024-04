Marisa Irimia: "É difícil recuperar a lectura neste mundo de pantallas"

Como se afeccionou á lectura?

A lectura mameina dende nena, era un rato de biblioteca. Éncheme moito, igual cá ilustración, incluso dos libros de texto, que é unha aventura fantástica na que aprendes moitísimo, non só no debuxo dos libros senón tamén nas presentacións e ao contar historias, inventar actividades e facer narracións.

Tiña libros de nena?

Cando era nena meus pais non me daban moitos caprichos, pero sabía que tiña carta branca nunha libraría da Coruña á que podía chegar e mercar o libro que quixese. Aquilo era como meterme nun castelo encantado, todo eran cousas fantásticas e aventuras por descubrir.

Como se fixo narradora oral?

Foron camiños nos que non tiven moita iniciativa, a vida foi empuxándome. Empecei como deseñadora gráfica en axencias de publicidade, pero sempre tiven o becho de traballar como ilustradora. En certo momento abandonei o deseño e empecei a traballar como ilustradora infantil e xuvenil. A raíz diso empecei a traballar coas editoriais para as que ilustraba libros e en campañas de fomento da lectura da Xunta. Chamáronme para facer unha presentación dun libro porque o autor non podía e, como funcionou ben, empecei a facer máis narración oral e así empezou a gustarme. E fóra fixen proxectos para a Junta de Andalucía e coa Xunta impartín obradoiros na feira do libro de Bos Aires. Tamén fixen talleres para adultos sobre como contar ou charlas de arte e fomento da lectura.

Que fai para os adultos?

Ensino a introducir os fillos nos contos e dou formación ao profesorado, tanto de ilustración como talleres sobre ‘kamishibai’, un estilo de contar da tradición xaponesa no que se utiliza un teatriño de madeira, no que se van insertando ilustracións e narrando a historia. Os obradoiros poden ser un bo complemento na escola; son un instrumento co que aprenden a xogar coa linguaxe, cos debuxos, a exposición oral e axuda na perda de medos.

Foille difícil atopar traballo?

Nunca me plantexei facer isto, non enfoquei os meus pasos cara a aí. A medida que traballas ábrense ramas, probas e se funcionan vas escollendo camiños, explorando actividades.

Que é o que máis lle gusta facer?

Probablemente sexa contar, gústame moito debuxar, gozo moito. Tamén cando dou unha charla e podo abrir os ollos á xente sobre cousas que non coñecía, pero sobre todo narrar aos nenos, ver que se emocionan e entusiasman. Iso é un subidón total, créache unha sensación difícil de explicar. Cando veñen dicirche que lles gustou e o ben que o pasaron, quedas para todo o día nun limbo, faime moi feliz. Axuda un pouco a que eles se acheguen aos libros.

Onde fai os contacontos?

O feito de que a maioría sexan en bibliotecas incide en que osnenos se acheguen a ese espazo. Cando son en lugares rodeados de libros consegues que vaian por primeira vez e pode ser que vaian unha segunda, unha terceira. As historias están aí, só teñen que buscalas.

Agora gaña terreo o dixital...

O dixital quita horas a outras actividades, que quedan nun plano secundario. Por iso hai que poñer unha miga para que se acheguen ao mundo da narración, da imaxinación e das historias.

Un consello para que os nenos empecen a ler.

Os nenos teñen intereses variados e as bibliotecas están poboadas de libros de todo tipo. O importante é que empecen dende nenos. Cos libros ilustrados achéganse primeiro pola imaxe, os debuxos e despois xa empezan a mergullarse nos que prima o texto.

Pérdese hábito lector?

É a sensación que teño, aínda que unha libreira dicía hai pouco que notaban un repunte no libro infantil e xuvenil. Na pandemia tamén se comentou que repuntaba. Paréceme unha tarefa dificil recuperar a lectura no mundo de pantallas en que vivimos.