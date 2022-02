Un mariñano acumula cuatro meses de espera para una cita con el psiquiatra

Esta es la historia de una desesperación. Trata de cuando uno está en un pozo y no ve el final cerca de su tortura. Es el caso de Julián, nombre ficticio, que lleva más de cuatro meses sin recibir asistencia psiquiátrica cuando se encuentra con depresión y ansiedad. Síntomas muy comunes en estos tiempos intensificados por los trastornos que ha provocado la pandemia de covid-19.

Julián no estaba bien en otoño del año pasado. Por eso pidió cita en su médico de cabecera, en una localidad mariñana. Su doctora le derivó a psiquiatría, al conocer el caso de esta persona, de mediana edad. Esto fue a principios de octubre. Entonces, la doctora le dijo a Julián que ya le llamarían del centro de psiquiatría de Burela. Y así fue, recibió la llamada el 28 de octubre al mediodía. Cuál fue su sorpresa cuando le dieron cita para el 28 de enero de 2022. "Muy tarde", pensó Julián, que lo estaba pasando realmente mal. Eran tres meses de espera lo que tenía por delante.

Mientras, durante estos meses, se estuvo medicando con lo que le recetó su médico de familia. Pero con esta medicación no notó una clara mejoría, por lo que esperaba con impaciencia la cita del 28 de enero, para poder contar su problema a un profesional. "Contaba los días para poder ir a que me viera el especialista", dice.

Pero el golpe de timón se produjo el día 26 de enero, cuando recibió una llamada de un número largo, lo cual le extrañó. No es muy habitual. Cogió el teléfono y esto le dijeron: "Me dijo una chica que el psiquiatra estaba de baja y que no me podían atender, que esperara a que me llamaran", relata, indignado. Tras esperar más de tres meses tocaba volver a esperar otra llamada y quién sabe si otros tres meses. "Un proceso que empezó a principios de octubre está en febrero y podría acabar en mayo", recalca.

"Me sentí frustrado, peor de lo que estaba. ¡Pero cómo puede ser que en la situación en la que estamos, en plena pandemia, no me puedan atender!", señala. De nuevo vuelve a la casilla de salida, a esperar. No sabe qué le pasa, no tiene la atención de un especialista que le diga cuál es su enfermedad. "Me siento mal", reconoce.

Él mientras sigue haciendo una vida normal. La estigmatización de las enfermedades mentales está muy presente todavía en la sociedad y tampoco es una persona que se abra en exceso. Sigue con sus rutinas de trabajo, pero realmente se encuentra en problemas. "Yo sigo haciendo una vida normal, pero por dentro estoy destrozado", reconoce.

Julián piensa que su caso no es el único. Es cierto que nadie le ha contado un caso similar al suyo, pero opina que si con él han pospuesto su visita al especialista psiquiátrico, lo habrán hecho con mucha más gente. "En estos momentos, con la sociedad al límite por vivir algo que nunca habíamos vivido, nos encontramos con que no pueden atender los casos de enfermedades mentales, que son tan comunes en nuestros días", subraya.

Desde el Sergas no se pronuncian sobre casos particulares, pero siempre apuntan a que la falta de especialistas complica cubrir las bajas de los profesionales.