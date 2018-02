Mariñanas crean un grupo para reivindicar en la calle sus derechos

El Observatorio da Mariña pola Igualdade impulsa la creación de un grupo de batukada feminista en la comarca con el que participar en distintos eventos o actos de protesta para visibilizar a las mujeres. "Trátase dunha alegría rebelde e reivindicativa e de que as mulleres tomen o espazo público", comenta desde esta entidad Teresa González, quien avanza que ya participarán con esta agrupación en las actividades en la comarca del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Tres integrantes del grupo de batukada compostelano Tamborililás se desplazaron este domingo a Ribadeo para ayudar a las cerca de 30 mariñanas participantes en la puesta en marcha de su agrupación. Por la mañana hicieron un taller para crear los instrumentos necesarios a partir de materiales de reciclaje, como cubos, palos de escoba o telas; a continuación realizaron una comida comunitaria y por la tarde ensayaron las primeras canciones. "Apréndennos a batukar o básico", apunta González, quien añade que el día 18 habrá un nuevo taller para que puedan unirse algunas mujeres que no pudieron estar este domingo por asistir a la manifestación a favor de la sanidad pública en Santiago.

"Trátase de que quede unha batuka estable na Mariña, porque non hai grupos compostos por mulleres. É para estar presente en eventos, para visibilizar que as mulleres estamos aí e que somos feministas. Trátase de que saiamos xuntas porque a alegría é revolucionaria", incide. González recuerda que las mujeres realizan "traballos ocultos polos que non están remuneradas", como los cuidados a familiares. "Estamos recluídas nos coidados, na casa, invisibilizadas", dice. También insisten en la igualdad de derechos y reclamarán "que desapareza a fenda salarial", algo de lo que se habla mucho últimamente "e que debería estar na axenda política".