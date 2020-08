A Mariña tiene 'recanteiro'

Las ganas y el espíritu de Jonathan Dasilva le hacen dar un paso más hacia adelante en su carrera musical. Este joven de Lourenzá es el encargado de representar a la comarca de A Mariña en esta nueva edición del concurso Recantos, del programa Luar, de la Televisión de Galicia.

Dasilva confiesa ser un apasionado de la música desde muy niño, cuando “pedía micrófonos a los reyes para cantar en casa”. Pero sus inicios no quedan en privado. Sus primeras andanzas como cantante se trasladan al concurso Mamá quero cantar, que se celebraba en Mondoñedo, y en donde estuvo aproximadamente seis años. Su participación ha sido una buena forma de aprender al “recibir una pequeña formación”, añade. Años después, rondando los dieciséis, este joven se atrevió a acudir a otro programa de la Televisión de Galicia, "Bamboleo", donde ya no pudo ponerle fin a su amor por la música.

Desde entonces, Jonathan Dasilva no ha parado de cantar en diversos lugares y situaciones hasta entrar en la high class del mundo de la música en Galicia: las orquestas. Hace apenas un año empezó a cantar en un grupo llamado La Gira y, actualmente, está en la orquesta Venezia. Era muy grande la ilusión que este joven tenía por cantar con su nueva agrupación, pero la situación sanitaria que atraviesa el país no le ha permitido estrenarse a lo grande.

Ahora aprovecha este momento para cumplir un viejo sueño. Han sido tres las veces que se ha presentado a los Recantos de Luar y, aunque la espera se ha hecho de rogar, Dasilva está muy contento de haber tomado esta decisión. Reconoce ver el programa y el certamen desde que empezó, por lo que para él es una buena experiencia para vivir y darse a conocer en Galicia al ser “uno de los programas de la gallega que más se ven”, explica el actual representante de A Mariña en el concurso, quien además manifiesta que para él es un orgullo poder representar a la comarca, aunque también le dé un poco de respeto “al estar la gente pendiente” de él. Sin embargo, el cantante no duda que hará todo lo posible por dejar a la Mariña en la mejor posición.

NUEVOS RETOS. El concurso inauguró esta nueva edición el pasado viernes, cuando este joven laurentino hizo su debut en la que, a partir de septiembre, se convertirá en su segunda casa. “Fue una experiencia única y estuve muy tranquilo. Ahora tengo que ir todos los viernes”, afirma Dasilva. Este certamen cuenta con varias fases en las que cada semana cantan dos personas que se llevan puntos del jurado, del público y uno de los compañeros. Quien menos puntos tenga es eliminado hasta llegar a la recta final donde se decide el ganador.

Su familia siempre lo ha apoyado en todo lo que necesita y quiere. “Están todos muy contentos y me gustaría poder llevarlos al programa cada vez que tenga que cantar”, dice Jonathan Dasilva. Pero dentro de su familia, él no es el único que ha dado este paso. Su prima, Patri Dasilva, también representó a la Mariña en Recantos hace aproximadamente cinco años. Actualmente canta en el grupo Ideas y participa en la edición especial de Recantos de Ouro. “Sin duda ha sigo un gran apoyo y la que me ha dado el empujón para presentarme”, cuenta el recanteiro.