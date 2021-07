Una Mariña sostenible y con más por hacer

Cuidar el planeta es algo en lo que todos deberíamos poner el máximo interés por la cuenta que nos trae sin necesidad de que llegara una pandemia y nos hiciera ver lo insignificantes que somos. Por ello, es de agradecer que sean cada vez más las propuestas que nos ayudan a cuidar el medio ambiente, como la apuesta por el reciclaje, la eliminación de plásticos o la reducción de combustibles. La unión de ecología y las ganas de que la comarca despegue son las claves que apuntalan el negocio que acaba de montar para la zona Emilio Vilariño, medio focense de adopción, que cuenta con una empresa de alquiler de bicicletas eléctricas, Mariña EBike, que está causando furor, muy especialmente entre los visitantes de mediana edad, sobre todo extranjeros, "que son más echados para adelante", cuenta.

Charlar con Vilariño es como hacerlo con un amigo de toda la vida, con el que lo mismo puedes comentar que no puedes con la Pepsi como lo impresionante que es la playa de Caolín, en O Vicedo, una de las muchas por las que suspira este coruñés de nacimiento, que no quiere ya oír para nada de veranear en Sanxenxo, pues "si metes un dedo del pie en el agua ya estás congelado, a diferencia de las playas de aquí en las que te puedes bañar sin problema, con una estupenda temperatura del agua y en unos arenales que son de una gran calidad", reconoce, no sin olvidar que tener ya puestas las dos dosis de la vacuna te lleva a plantearte las vacaciones de forma más sosegada.

Pese a que a Vilariño en un primer momento le parecía una zona fea, ahora está encantando en ella

Emilio tiene ya su segunda vivienda en Foz, de donde es natural su mujer, y en la comarca se instala ya a finales de junio para pasar todo el verano, gracias a que puede desde casa controlar todo lo relacionado con la empresa de transporte, un negocio al que se dedica de toda la vida. De hecho aún cuenta como anécdota pasar por la carretera general de Foz y recordar lo feo que le parecía. Una opinión que mudó por completo cuando conoció a su chica y pudo ver más allá de un vial de acceso y descubrió la parte de las playas y el puerto, una zona de la que ya es un vecino más, y bien orgulloso que está de ello.

"Esta zona es la hostia y merece mucho la pena", reflexiona, y a ello intenta aportar su grano de arena con un negocio que no montó para hacerse millonario, sino para estar entretenido durante el verano y sumar propuestas para potenciar una comarca que ya es la suya. Un ser inquieto por naturaleza cuyo cerebro hizo clic en el momento adecuado.

"Buscando un día en casa negocios en auge me topé con lo de las bicis e investigando vi que no había nada parecido por aquí y me animé", confiesa; así que se lió la manta a la cabeza, habló con el Oca Playa de Foz, un cuatro estrellas frente a la playa de A Rapadoira, y se embarcó en la aventura. "Mi idea era dejar las bicis en este local y buscar otro cerca, pero la cosa se desmadró. Se me fue de las manos total", dice, ahora sí, en acento coruño, y tuvo que recurrir a su amigo del alma como apoyo logístico y económico para sacar adelante un proyecto que creció incluso antes de empezar.

La crisis sanitaria supuso un retraso de un año en el inicio del proyecto, algo que no frustró la idea

Y eso que los primeros pasos fueron frenados en seco por la pandemia. "Teníamos todo previsto para empezar en junio del año pasado, pero tuvimos que desistir y una semana antes de empezar, nos obligamos a parar todo". A pesar de ello y, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, y ha sido en este verano cuando han podido dar la gran campanada.

24 UNIDADES. Son más de una veintena las unidades que tienen disponibles en los hoteles Oca Playa de Foz, Thalasso Cantábrico Las Sirenas (Viveiro), Rías Altas y La Finca (Barreiros), además del negocio de autoracaravanas Atalaia Camper Park y la empresa de actividades Maremasma, ambas en el concello focense, a las que se suman otras en Sanxenxo y Meaño porque el negocio crece casi por generación espontánea. En total son 24 las unidades que la empresa tiene repartidas por toda Galicia, la inmensa mayoría en la comarca.

El número de bicis es variable dependiendo de cada sitio y en donde hay más, que son los que más tránsito tienen, incluyen la opción de instalar asientos portabebés e incluso bicis para niños. Estas últimas no las recomienda Vilariño para los menores de doce años, pero es una apreciación que a él le gusta hacer, pues todo depende de la soltura y fuerza de cada niño.

Por el resto, las bicis son totalmente aconsejables para todo el mundo, sin importar la edad y el estado físico de cada uno. "Son supercómodas porque no te cansas, pues es como si alguien te empujara todo el tiempo por detrás", explica Emilio Vilariño para que se entienda bien y reconoce que "son estupendas para andar por carretera, pero también para hacer rutas de senderismo, pues aunque no son de montaña si valen para caminos de tierra y grava, lo que las hace ideales para acercarse también al interior, que tiene mucho encanto", asevera el empresario, para quien este verano es un poco "de prueba" para saber dónde se asienta mejor el negocio y por dónde puede crecer.

El perfil predominante de la clientela es la de extranjeros de mediana edad

De momento, los turistas de visita en la comarca mariñana son mayoría entre las personas que optaron por este servicio de alquiler de bicis y casi todos, ya con una edad a sus espaldas.

Un perfil que fue justo el de los primeros clientes de Mariña EBike, que fue un matrimonio alemán de más de 60 años, "a los que no tuve que explicar nada, porque sabían cómo funcionaban los vehículos y que vinieron encantados de su visita a la playa de As Catedrais, que fue su primer destino".

Un viaje que es una de las rutas que más demandan, aunque subir hasta la basílica de San Martiño o hacer el paseo de las playas en Foz son otras de las opciones favoritas de los clientes, muchos de ellos también extranjeros. "Los he tenido ya de diversas nacionalidades. Unos rumanos hasta pincharon y tuve que ir a rescatarlos a Rinlo", cuenta Vilariño, que se encarga del mantenimiento de las bicis en la comarca, pero que tienen contratada a una empresa de asistencia en carretera para las que tienen de alquiler en Pontevedra. Para todas, tienen contratado un seguro de responsabilidad civil.

Reservas a través de una página web

La reserva de las bicicletas se hace a través de la web www.marinaebike.com, una página a la que redirige en código QR que se puede descargar en los carteles que tienen colocados en los lugares donde se alquilan, negocios que se encargan de entregar el casco y la llave del candado a los clientes y en los que se recargan también las baterías que, agotadas del todo, necesitan una seis horas para volver a la vida.

GRAN AUTONOMÍA. Unas baterías que tienen una autonomía para cien kilómetros, "que dan para mucho", confiesa el responsable de la empresa, quien es consciente de que "es un moda sí, pero que ha venido para quedarse". "Creo que, en el tema de la sostenibilidad y la ecología, estamos más concienciados y la verdad es que falta nos hacía", señala Emilio Vilariño, quien cree que la pandemia también ha ayudado a abrir los ojos en este sentido. "Las bicis las compramos a una empresa de Tarragona que lleva años dedicándose a esto y en el tiempo de pandemia han tenido una subida del mil por ciento", recalca. Una firma puntera de la que se han convertido también en distribuidores "y vendemos eco bikes a través de nuestra página con un 5 por ciento de descuento para nuestros clientes". De momento, han vendido dos para una pareja de Carballo, pero no serán las únicas, porque "hay mucha gente que nos está preguntando, también en la comarca".

23,5 KILOS. Es el peso de las ecobicicletas que se alquilan en la comarca, lo que las hace más cómodas y llevaderas de la que suele haber en las ciudades, cuyo peso suele rondar los 30 kilos. Al gerente de Mariña EBike ya le ha tentado algún Ayuntamiento para poder extender la oferta, pero en este verano no podrá ser aunque podrían estudiarlo para más adelante, a pesar de que el papeleo es mayor.

EN INVIERNO, SEGUNDA VIDA CON ESTUDIANTES. Emilio Vilariño se está planteando incluso poder reutilizar las bicis en invierno para facilitar el traslado de los jóvenes hasta sus centros de enseñanza, que en muchas localidades mariñanas suelen quedar lejos del centro. De momento es una propuesta a estudiar, aunque para nada descabellada.