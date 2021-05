A Mariña sigue con 18 banderas azules al ganar Barreiros la de As Pasadas y perderla en Fontela

A Mariña tendrá este verano 18 banderas azules que reconocen la excelencia de sus playas. Es el mismo número que el pasado año y la única variación es que Barreiros pierde la otorgada entonces a Fontela-Valea y la recupera As Pasadas.

Foz continúa como el concello lucense con más banderas azules (A Rapadoira, Areoura, Llas, As Pólas y Peizás).

El Real Club Náutico de Ribadeo conserva también la enseña de calidad medioambiental y son novedad importante las banderas azules para los paseos de la Ruta do Faro de Illa Pancha a As Aceas, en Ribadeo, y el de Abrela-Punta Socastro, en el Fuciño do Porco de O Vicedo.