El programa A Mariña en Ruta ofrece diez itinerarios guiados en octubre y noviembre

Este otoño se podrá volver a descubrir la comarca con el programa de rutas guiadas A Mariña en Ruta, que vuelve a poner en marcha la Mancomunidade de Concellos da Mariña con la colaboración de la Xunta y la Diputación. "Trátase dun programa de rutas e actividades en torno á cultura e á natureza que dota á Mariña dunha oferta turística complementaria suxerinte e ao aire libre co obxectivo de axudar na dinamización da comarca durante o outono e provocar ademais que a propia poboación local poida descubrir máis aspectos sobre a súa comarca", aseguró el presidente de la Mancomunidad, Fran Cajoto.

Esta edición del programa incluye diez rutas que se realizarán los sábados de octubre y noviembre además de los festivos del 12 de octubre y 1 de noviembre en los municipios de A Pontenova, Xove, O Vicedo, Alfoz, Burela, Lourenzá, Barreiros, Trabada, Foz y O Valadouro. "Estes concellos foron escollidos nun exercicio de compensación que define todas as edicións do proxecto", explicó la agente de desarrollo turístico de la Mancomunidad, Tania Hermida, que añadió que el programa "supón a valorización do entorno natural, a historia, a etnografía e a paisaxe social da Mariña". La empresa Volta Montana será la encargada de coordinar y ejecutar el programa.

"O proxecto ofrece propostas diferenciadoras, diversas e inclusivas, presentándose como un escaparate ideal para gozar con maior intensidade dos recursos da Mariña lucense visitando o noso patrimonio da man de expertos anfitrións, guías locais e experimentados no territorio como Pedro Rolle, Boris Vilar, Lidia de la Fuente, Sofía López, Saúl Román ou Fran Canosa", detalló Tania Hermida.

Las rutas propuestas tienen una duración de entre dos y tres horas y podrán participar un máximo de 25 personas. El precio es de 5 euros para una única persona, ocho para una pareja y doce para familias o grupos de hasta cinco personas. La información sobre las rutas y las reservas de plazas se realizará de forma automática a través de la web de turismo de A Mariña.

Junto a Cajoto y Hermida estuvieron presentes en el acto de presentación de las rutas la diputada de Economía de la Diputación, Mayra García, y la jefa del área de Turismo de la Xunta, Paloma Vázquez. También asistieron varios concejales de turismo.

ACTUACIONES. El presidente de la Mancomunidad también aprovechó el acto para indicar que entre las últimas actuaciones del organismo en materia turística están la actualización y reimpresión de la guía A Mariña Lucense ao descuberto con 13.000 nuevos ejemplares y del folleto A Mariña Lucense. Máxica por natureza con 20.000.

También están disponibles 8.000 peanas con códigos QR pensadas para las habitaciones y zonas comunes de los alojamientos turísticos del territorio.