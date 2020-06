'A Mariña está loitando', un himno pola salvación da planta de San Cibrao

O veciño da Mariña Walter Lage Castro publicou no seu perfil de Facebook un himno en clave de rock que alenta á resistencia dos traballadores da planta de Alcoa en San Cibrao e esixe ao Goberno central unha solución para evitar o peche da planta de Alcoa en San Cibrao.

O tema acompañado por un vídeo no que se poden ver varias imaxes das diversas manifestacións ecabezadas polo persoal da factoría, foi compartido pola páxina de A Mariña sálvase loitando de Facebook.

Baixo o berro de "Enerxía solución", a canción pide ás ministras Maroto e Rivera. Ou versos reivindicativos como "Non hai estatuto, pois veña. Manifestación"; "Non somos malos, non somos rebeldes, somos traballadores non queremos o peche" ou "Do alumino vivimos moitos e si nos pechan, que facemos logo?"

A canción pecha cuns coros que esixen un acordo sostible para as industrias electrointensivas cun "Dónde está o estatuto, o estatuo onde está".