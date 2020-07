A Mariña lanza ‘Vuelve a encontrar el Norte’ para ser referente turístico

'Vuelve a encontrar el Norte’ es el lema de la campaña turística que lanza la Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense para ayudar a promocionar la zona y reactivar el sector con su oferta basada en el turismo slow, la sostenibilidad y la apuesta por destinos no masificados e incluso aislados, "para dar prioridade á experiencia do viaxeiro".

Con esta campaña, que presentaron el presidente de la Mancomunidade, Fran Cajoto; la gerente de Turismo de la entidad, Tania Hermida, y el presidente de la Federación de Comercio A Mariña (FCAM), José Carlos Paleo, tanto los concellos como los profesionales del sector turístico quieren despertar del mal sueño de la crisis sanitaria, reducir su impacto en la comarca y mantenerse como referente en una época en la que los destinos nacionales ganan peso dentro de la oferta turística.

La campaña, que cuenta con la colaboración de la Xunta y la Diputación, pretende reivindicar A Mariña "como un xeodestino situado ao norte da provincia de Lugo, á beira do mar Cantábrico, no que o visitante pode atoparse a si mesmo e descubrir o seu Norte particular", un lugar en el que "afastarse do estrés do día a día" y liberarse de la "experiencia desagradable" que supuso el confinamiento, "despois duns meses nos que a sociedade tivo que soportar situacións de enorme tensión e incerteza a causa da crise da Covid-19, e máis aínda, nas últimas semanas no distrito sanitario da Mariña Lucense".

Fran Cajoto dice que pretenden mostrar la comarca tal y como es, "sen enganar a ninguén", destacando que se trata de una zona "na que o turismo non está masificado, onde se pode desfrutar da natureza, da boa gastronomía, da tranquilidade dos paseos, dunhas marabillosas praias ou dun interior tamén con grandes monumentos arquitectónicos".

Sobre el lema de la campaña, el presidente de la Mancomunidade cree que es «idóneo», pues "despois dunha época difícil que pasamos na que tivemos que permanecer nos nosos fogares, hai que redescubrir a sensación de liberdade, un espazo no que podemos respirar, e desde logo a nosa referencia é o norte. A costa de Lugo, A Mariña lucense, somos o norte por excelencia", dice Cajoto, que anima a todo el mundo a visitar la zona, pues sabe que quien lo hace, repite.

Además de recuperar la confianza del visitante el gran objetivo es recuperar la economía. "Estamos desexando que funcione para que o sector turístico de toda a comarca pouco a pouco recobre a normalidade, é fundamental na nosa Mariña que os hoteis, os restaurantes e os bares volvan vivir tamén e teñan ese rédito dunha época fabulosa que hai aquí como é o verán", apunta.

El mundo del mar, el paisaje, la gastronomía y la cultura son el gran atractivo

Según destaca la Mancomunidade, los concellos integrantes del geodestino mariñano conforman "un itinerario no que poder reconectar cun mesmo a través de paisaxes salvaxes, con praias paradisíacas e costas agrestes encravadas en pleno norte peninsular, a zona que o visitante leva tempo querendo atopar".

En la zona animan a descubrir "un enorme mundo baixo o mar, nunha zona de gran riqueza pesqueira e marisqueira"; una gastronomía "que aproveita ese produto de primeira man para elaborar pratos sorprendentes" y una cultura "que se demostra coñecendo o seu patrimonio, a hospitalidade das súas xentes e a calidade da súa artesanía".