Mariña Gueimunde es la nueva presidenta del PP de Viveiro

"Viveiro está peor ca nunca", asegura la nueva presidenta del PP local, Mariña Gueimunde, que asume este cargo con el objetivo de "traballar e poñer coto ao desgoberno que temos". Los populares vivarienses celebraron este sábado su congreso en Las Sirenas con un fuerte apoyo del partido.

"O reto é ilusionante e por traballo non vai quedar", afirma la también portavoz municipal y jefa territorial de Mar sobre la situación del Concello, con "axudas que se perden, instalacións deportivas que se caen ou con goteiras, facturas que non se pagan e algunhas das que se pagan ben poderían destinarse a servizos públicos e non á propaganda do PSOE e dunha alcaldesa que fai de todo, menos xestionar os recursos que temos", dijo. Frente a la gestión del gobierno actual defiende el "compromiso" de su equipo, con "un verdadeiro proxecto de cidade. O que nos queda é traballo, traballo e traballo", incidió.

Acompañan a Mariña Gueimunde en la directiva el grueso de la lista con la que ganó las municipales -aunque no tuvo mayoría para gobernar- junto a "incondicionais do partido" y exediles que se sumaron al "difícil proxecto de facer oposición". Junto a la presidenta está Martín Vale como vicepresidente, Saray Ventura como secretaria y Erea Rivera de vicesecretaria, además de 12 coordinadores, 17 vocales y los ocho integrantes de Novas Xeracións. Miembros natos son todos los concejales y el diputado en el Congreso, Jaime de Olano, mientras que el presidente de honor es César Aja.

Mariña Gueimunde estuvo arropada por la dirección provincial, con Elena Candia y José Manuel Balseiro; por los viceportavoces en el Senado y el Congreso, José Manuel Barreiro y Jaime de Olano; por los diputados en el Congreso Francisco Conde y Cristina Abades, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, o el delegado de la Xunta, Javier Arias, junto a otros parlamentarios autonómicos, alcaldes y portavoces en concellos mariñanos.

Tanto Gueimunde como Candia agradecieron la labor del equipo saliente. "Se o PP de Viveiro está forte e unido tamén é pola súa entrega e xenerosidade política", dijo la presidenta provincial. Gueimunde agradeció el apoyo de sus compañeros y en especial deseó a Olano "moitos acertos" y le pidió que siguiese "velando polos intereses de Viveiro e da Mariña".