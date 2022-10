A Mariña y Ferrolterra proponen seis experiencias turísticas para el otoño

Las mancomunidades de A Mariña y Ferrolterra organizan un programa de experiencias de turismo slow entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre que se desarrollarán en Barreiros, Cedeira, las Fragas do Eume y el entorno del río Sor, dentro del proyecto colaborativo Turismo Slow Norte de Galicia puesto en marcha en 2015.

"Unha das premisas do proxecto, e en concreto desta iniciativa, é o interese por desenvolver este tipo de xornadas relacionadas coa natureza, a gastronomía e a cultura local en temporada baixa e axudar así na desestacionalización e no desfrute máis pausado de todas elas", explican desde las mancomunidades, que puntualizan que la iniciativa está financiada al amparo del Plan de Sostenibilidad Turística de A Mariña y del convenio firmado entre la Mancomunidade de Concellos de Ferrolterra y la Axencia de Turismo de Galicia.

Estas experiencias arrancarán el día 22 en Cedeira con una visita por su centro histórico, por punta Sarridal y O Castro y por el camino de Os Peiraos hacia San Antonio de Corveiro. Del 28 al 30 se desarrollará un taller de fotografía creativa y slow en el hotel Rías Altas de Barreiros, que será impartido por Xaora Fotógrafos de Foz. Y el 29, la propuesta es un descenso en kayak por el río Sor.

Ya en noviembre, el fin de semana del 4 al 6 en Os Tres Teixos de Barreiros, los participantes asistirán a un programa de crecimiento personal. La otra cita es el día 5 con una ruta a caballo por las orillas del Sor y la última será el 12 con una caminata gastronómica por las Fragas do Eume en la que los participantes irán probando productos de la zona y acabará con una curiosa visita al monasterio de Caaveiro y su entorno.

En este sentido, el presidente de la Mancomunidade de Concellos da Mariña, Fran Cajoto, espera "poder continuar con esta iniciativa durante a primavera e gustaríanos que se sumasen máis negocios á proposta". En estos momentos en Turismo Slow Norte de Galicia participan 24 alojamientos de Ferrolterra y 28 de A Mariña. Además en los últimos dos años se sumaron a la oferta productores y empresas de actividades que complementen las visitas turísticas.

El objetivo principal de este proyecto es el promover un turismo sostenible, es decir, respetuoso con la naturaleza, con la gente que vive en el territorio y con las empresas y trabajadores del sector turístico.

Este fin de semana también empieza en A Mariña una nueva edición de A Mariña en Ruta, que propone diez rutas guiadas para descubrir la comarca en otoño. La primera es este sábado, a las diez y media de la mañana, con la Ruta dos Fornos e Mina Consuelo en A Pontenova. Este mes también están previstas el día 12 As pegadas do pasado na costa de Xove; el 15, O Vicedo, porto das xentes do Norte; el 22, Bateando ouro en Alfoz; y el 29, Burela, de asentamento castrexo a vila medieval.

Toda la información y las reservas pueden hacerse en la página web de Turismo de A Mariña, en [email protected] o en el 690.61.47.49.